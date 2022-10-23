Tecno Camon 18P İnceleme

Tecno akıllı telefon, dikkat çekici özellikleri uygun fiyata sunarken, orta sınıf kullanıcılara hitap edecek Camon serisine sahip. En son güncellemelerde şirket, 4 Ekim 2021’de Tecno Camon 18 P‘yi piyasaya sürdü.

Telefon, modele tam olarak uyması ve kullanıcılara mükemmel değer sağlaması için dikkate değer özelliklere sahip. Birlikte Tecno Camon 18 P akıllı telefonun incelemesine bir bakalım.

Tasarım

Şık tasarım düzeni Tecno Camon 18 P’de etkileyici görünüyor ve telefona biraz pahalı bir görünüm kazandırıyor, ancak aynı zamanda bir şekilde Realme X7‘nin bir kopyası gibi görünüyor. Yine de kamera modülü biraz daha büyük gibi görünse de bu telefonda dahili kalite dikkat çekiyor. Ayrıca Camon 18 P’yi üç ilginç renkte seçebilirsiniz.

Alacakaranlık Grisi, Seramik Beyazı ve İris Moru arasından seçim yapabilirsiniz, ancak biraz abartı istiyorsanız, İris Moru bunun için harika bir seçenek gibi görünüyor, ancak profesyonel görünümü tercih ederseniz, Alacakaranlık Grisi ve Seramik Beyazı en iyi seçeneklerdir. Ayrıca telefonun tasarımı, iyi bir elde tutma deneyimi sağlıyor.

Ekran

Camon 18P’nin ekranı söz konusu olduğunda, bu telefon, kullanıcılar için oldukça büyük olan 6.8 inçlik devasa bir ekrana sahip. Ekranı dokunmaya daha duyarlı hale getirmek için 120 Hz’lik bir IPS LCD‘ye sahip ve bu telefonda oyun oynamayı sevenler için mükemmel. Ekranın çözünürlüğü 1080 x 2460 piksel, bu da kullanıcıların en sevdikleri programların keyfini HD+ olarak çıkarabilecekleri anlamına geliyor.

Teknik Özellikler

İşlemci: Mediatek Helio G96 – 12 nm – (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Depolama ve RAM: 8 GB RAM – 128 GB Depolama Ekran: 6.8 inç – IPS LCD – 1080×2460 piksel – 395 ppi Diğer: Yan tarafta parmak izi okuyucu Arka Kamera: 48 Megapiksel f/1.8 geniş açılı – 13 Megapiksel telefoto – 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılama Video Çekimi: 1080p – 30 FPS Ön Kamera: 16 Megapiksel geniş açılı Batarya ve Şarj: 5000 mAh batarya – 33W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 11, HIOS 8.0 Boyut ve Ağırlık: 168.9 x 76.7 x 8.8 mm

Donanım

Bu telefon, günlük işlerinizi verimli bir şekilde halletmek için en iyisi olacak ve 8 GB RAM, en yüksek grafiklerde daha yüksek çözünürlükte oyun oynamak için mükemmel olacak. Telefonla ilgili verimliliğin yanı sıra ikinci en önemli şey, dahili depolaması veya depolama alanını artırmaya müsait.

Bu telefon, sıradan bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli olan 128 GB’lık devasa bir dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Bu depolama alanı kullanıcılar için yeterli değilse, bir micro SD takarak belleklerini genişletebilirler. Hangi micro SD kartı destekleyebileceği henüz belli değil ancak telefonun 256 GB ile 512 GB arasında işlem yapabilmesi bekleniyor.

Tecno telefonlar her zaman Helio çipli işlemciler kullanır ve bu sefer de öyle. Camon 18P, kullanıcıların bu fiyat aralığında alacağı en iyi işlemcilerden biri olan Mediatek Helio G96 işlemciye sahip olacak.

Kamera

Bu telefondaki kameralar, arkadaki üç kamera kurulumuyla da iyi. Ana kamera 48 MP genişliğinde, telefoto kamera optik zoom seçeneğiyle de 13 MP ve arkadaki son kamera ise 2 MP derinliğinde.

Ön kamera, Tecno açısından standart olan 16 MP. Önde çift LED flaş ve arka uçta Dörtlü LED flaş ve HDR ve panorama gibi bazı yaygın seçenekler var. Şimdi, asıl endişe video departmanında. Ön kameranın 30 FPS’de 1080 kayıt yapabileceği açık ancak ana kameranın 4k video çekebileceği veya ana kameranın da 1080’de çekim yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Pil ve Şarj

Tecno telefonların en iyi yanı, pillerinin daha uzun süre dayanması ve bu telefonun da aynı şekilde uzun pil ömrüne sahip olması. Şüphesiz, 8 saatin üzerinde ekran süresini hızlı bir şekilde elde edebileceğiniz devasa Li-Po 5000 mAh pil yapılandırması kullanıcılar için iyi bir seçimdir. Bundan sonra, en sevdiğiniz web dizilerini izlemek ve internette gezinmek için uzun pil ömrüne sahip olmanızı kimse engelleyemez. Ayrıca şirket, hızlı şarj desteği için kutunun içine 33W hızlı şarj cihazı yerleştirdi.

Bu şarj cihazıyla, iletişim ve sensör muhteşem görünürken pilin eninde sonunda doldurulması yaklaşık 40 dakika sürüyot. Dezavantaj sayılabilecek bu telefonu rakiplerinden öne çıkaran belirli bir özellik olmasa da Tecno Camon 18 Premier’in çok altında kalıyor.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları İyi kamerası

Pil ömrü Eksileri Yazılım deneyimi daha iyi olabilirdi

Ekran paneli daha iyi olabilirdi

Alınır Mı?

Tecno Camon 18P, daha genç Xiaomi ve Realme için değerli bir alternatif olan iyi bir orta bütçeli akıllı telefondur. Kamera kısmında genişlik yerine telefoto koyma kararı oldukça ilginç ve farklı bir fikir ama sadece 2x zoom’a sahip ve dijital olandan o kadar da üstün değil ve genişliğin olanaklarının yerini alacak hiçbir şey yok. Ayrıca IPS ve şirket tarafından seçilen malzemeler de tartışılır bir konu.

Ancak, zor ekonomik koşullarda Tecno, Camon’ları için uygun fiyatlar belirlemeye devam ederse, onları daha ünlü akıllı telefonlarla karşılaştırmamak için hiçbir neden yok. Büyük ekranlar, yüksek kaliteli video kaydı ve yazılım özellikleri 18P’yi alınması için cazip hale getiriyor.