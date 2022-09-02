Tecno, İlk Bilgisayarını Bugün Tanıttı!

Tecno, ilk Dizüstü Bilgisayarı Megabook T1‘i piyasaya sürüyor. Akıllı telefon endüstrisindeki başarısının ardından, Global tüketici markası Tecno şimdi dizüstü bilgisayar segmentine giriyor.

Bugün, IFA 2022, Berlin’de şirket, ilk dizüstü bilgisayarı Megabook T1‘i tanıttı. Tecno’nun AIoT ekosistemine yapılan bu yeni ekleme, sürekli gelişen Z Kuşağının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Bu nedenle dizüstü bilgisayar, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda renkle desteklenen hafif ve sağlam bir form faktörü ve şık bir tasarım ile birlikte geliyor.

Tecno Megabook T1

Megabook T1, şirketin Startrail Phantom adını verdiği, birden fazla parlak şeridin geçtiği çift tonlu bir kaplamaya sahip. Gövde alüminyum metalden yapılmış, bu da ona birinci sınıf bir görünüm ve parlak bir görünüm kazandırıyor. Ultra ince ve hafif dizüstü bilgisayar sadece 14,8 mm ölçülerinde ve mevcut 15 inç dizüstü bilgisayarların çoğundan daha hafif olan 1,4 kilogram ağırlığında.

Megabook T1, Intel Core i5 -1157G işlemci desteği taşıyor. Ancak, bir Intel Core i7 işlemci seçme seçeneği de var. Dizüstü bilgisayar iki bellek seçeneği ile birlikte geliyor. 8 GB RAM + 512 GB SSD depolama ve 16 GB RAM + 1 TB SSD depolama.

70 Wh’lik devasa bir pille çalışan dizüstü bilgisayar, 17 saate kadar kesintisiz pil ömrü sağlıyor ve çağdaş dizüstü bilgisayar şarj cihazlarından 400 kat daha hızlı ve 100 kat daha hafif olan 65W GaN şarj cihazıyla birlikte geliyor. Bu, Megabook T1’inizi pil ömrü ve hacmi konusunda endişelenmeden iş, çalışma ve seyahat için kolayca taşıyabileceğiniz anlamına geliyor.

Göz Alıcı Bir Ekran

Megabook T1, %100 sRGB kullanan ve TUV göz konforu sertifikası; 350 nit parlaklık ve DC karartma ile birlikte gelen 15.6 inç IPS Full HD ekrana sahip. Bu, size harika bir görsel deneyim, doğru renk ve görüntü projeksiyonu sağlayan ve gözünüzü zararlı mavi ışıktan ve retina hasarından koruyan akıcı bir ekrana sahip olduğunuz anlamına geliyor.

Ses deneyiminizi geliştirmek için Megabook T1, AI teknolojisini Tecno ses laboratuvarı ve DTS sürükleyici sesiyle birleştiren TECNO VOC ses sistemini kullanıyor. Kullanıcılar, kendi ürettikleri VOC teknolojisini kullanarak, film izlerken ve müzik dinlerken üstün ses kalitesinin keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca AI ve ENC özellikli çift mikrofonlu dizüstü bilgisayar, öncelikli seslere kolayca erişebiliyor ve arka plan gürültüsünü 5 metre içinde azaltabiliyor.

Megabook T1, en yeni Windows 11 işletim sistemini çalıştırıyor ve harici cihaz iletimi için 9 bağlantı hub’ı ile birlikte geliyor. Diğer ilginç özellikler arasında gizlilik gölgeli 2 MP HP kamera, parmak izi kilit açma sensörlü güç düğmesi, Bluetooth v5.0, tekno telefonlara kablosuz aktarım için TECNO Link, arkadan aydınlatmalı klavye ve daha fazlası yer alıyor.