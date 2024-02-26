MWC 2024 yepyeni teknoloji harikalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çin menşeli Tecno da Mobile World Congress’te (MWC) yeni cihazlarını görücüye çıkaran markalardan biri oldu. Tecno dünyada eşi benzeri olmayan bir ürünün tanıtımını gerçekleştirdi: AR gözlüklü el konsolu. Tecno Pocket Go adı ile piyasada yer bulacak olan cihazın özellikleri neler ve ne zaman çıkacak, bakalım…

Tecno’dan Bir İlk Geliyor: AR Gözlüklü El Konsolu

Çinli teknoloji şirketi Tekno Pocket Go adında yeni ürünü olan AR gözlüklü el konsolunu tanıttı. El konsollarının ve AR/ VR gözlüklerinin bu denli popüler olduğu bu dönemde iki teknolojiyi birleştiren Tecno, bu yeni cihazla oyun severlerin başını döndürecek. Piyasada büyük pazar payına sahip olan Lenovo Legion Go, Asus Rog Ally gibi güçlü bir işlemciyle karşımıza çıkmayı planlıyor. Bu güçlü cihazın özellikleri nasıl açıklayalım…

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

AR gözlüklü el konsolu adından da anlaşılacağı üzere hem konsol hem de gözlük içermekte; Tecno Pocket Go konsolu ve AR Pocket Vision başlığı bulunuyor. Pocket Go konsolu Xbox kumandasına benzemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Windows üzerinde çalışan konsol, emsallerinin en hafif olarak betimlenmekte.

Cihazın güçlü bir konsol olacağını yukarıda belirtmiştik. Tekno Pocket Go, 8 çekirdekli Ryzen 7 8840HS işlemcisi barındırmakta ve 5,1 Ghz’ye kadar olan işlem hızına sahip. Bakır borularla kurulan bir fanı bulunan cihaz bu açıdan bir laptoptan farksız. Bu soğutma sistemi ile cihazın ısınmasının önüne geçilerek oyun deneyiminin artırılması hedeflenmekte.

Tecno Pocket Go konsolu ve AR Pocket Vision Özellikleri

El konsolunun tamamlayıcısı olan AR gözlüğü ise 0,71 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. Tecno’nun bu ilginç ürününde ki en temel fark, el konsolunda bir ekran bulunmayışı ve bu ekranın gözlük olarak sunulması. Bahse konu 0,71 inçlik ekran kullanıcıya 215 inçlik bir ekran deneyimi sunuyor. Bu bakımdan gerçekten denemeye değer bir cihaz ve oyun severler şimdiden Tecno’nun bu ürününe aşırı merak duyuyor.

Tecno, bu son teknolojik cihazına göz bozukluğu problemi olanlar için 600 dereceye kadar diyoptri ayarı entegre etmiş durumda. Bu sayede kullanıcı ekstra bir ürün satın almadan, göz derecesine göre AR gözlüğünü ayarlayabiliyor. Bununla birlikte AR Pocket Vision gözlüğü birtakım yapay zeka özelliklerine de sahip.

Tecno’nun bu yeni AR gözlüğünde jiroskop ile hareket algılama özelliği bulunmakta. Bu özellik sayesinde gözlük bir müddet sonra kullanıcının hareketlerini öğrenebiliyor. Cihazın batarya kısmında ise 50 Wh’lik bir pili bulunmakta. Bahse konu cihazı emsallerinden ayıran bir diğer özellik ise ağırlığı. Tecno el konsolu, piyasadaki el konsollarının neredeyse yarısı ağırlığında. Bu da kullanıcı için büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Pocket Go el konsolu bir Tecno Smart Box ile kullanıcıya sunulmakta. Tecno Smart Box da oyun ayarları yapılabilmekte ve iş istasyonu şeklinde kullanılabilmekte. Bağlantı çıkışı noktasında ise cihazda 2 adet USB Type – C, bir adet 3,5 mm jak ve MicroSD kart yuvası bulunmaktadır. Cihazda AR Pocket Vision’u kontrol edebilmek adına 2 adet de düğme yer almaktadır.

Tecno Pocket Go Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Tecno Pocket Go özellikleri ile oyun severlerin başını döndürmüş durumda. Ancak cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. Açıklandığında, biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.