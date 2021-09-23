Tek Tip Şarj Cihazı için Çalışmalar Başladı

Dün, Avrupa Komisyonu önerisi için bir araya gelen Avrupa Birliği, cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve kulaklıklar için ortak bir şarj çıkışına sahip ürünleri hedeflediğini açıkladı.

Avrupa Birliği yöneticilerinin başta çevresel faydalar ve tabii ki son kullanıcılar için yıllık 293 milyon dolardan fazla tasarruf planıyla, bu plan 10 yılı aşkın süredir hazırlanıyor. Konu, daha önce pek çok kez gündeme geldi. Apple’dan gelen itiraz olsa da teklif için görüşmelere devam edildi.

Komisyonun aldığı karara göre; bir USB-C portu tüm akıllı telefonlar, tabletler, kameralar, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve video oyun konsolları için standart bağlantı noktası olacak. Ayrıca son dönemde pek çok markanın da desteklediği gibi şarj cihazları elektronik cihazlardan ayrı olarak satılacak.

2019’da yapılan Komisyon çalışmalarına göre, 2018’de cep telefonlarıyla satılan şarj cihazlarının Yüzde ellisinde Mikro-USB konektörü, yüzde 29’unda USB-C konektörü ve yüzde 21’inde Lightning (Apple cihazlarında kullanılır) konektörü bulunuyordu.

Avrupa’daki ve Dünyadaki Tüketicilere Zarar Verecek

Komisyondakiler, Apple’ın hedef alınmadığını; sadece şirketlerin cep telefonu şarj cihazı sayısını yaklaşık 30’dan üçe indiren on yıllık görüşmelere rağmen ortak bir çözüm üzerinde anlaşamadıkları için harekete geçtiğini söyledi.

Apple yaptığı açıklamada, “Bu tür katı düzenlemeler, inovasyonu teşvik etmek yerine, onu boğmasından ve bunun da Avrupa’daki ve dünyadaki tüketicilere zarar vermesinden endişe duyuyoruz” dedi. Ayrıca, kabul edildikten sonra şirketlerin yayınlanan mevzuata uymaları için 24 aylık geçiş süresiyle ilgili endişelerini de iletti.

Markalar Artık Harekete Geçmeli

Komisyon Yardımcısı, “Sektöre kendi çözümlerini bulması için bolca zaman verdik, şimdi ortak bir şarj cihazı için yasal eylemin zamanı geldi. Bu, tüketicilerimiz ve çevre için yeşil ve dijital hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kazanım” dedi. Komisyon endüstri şefi Thierry Breton ise ortak bir şarj portunun kullanıcı nezdinde rahatlığı artıracağını ve israfı azaltacağını söyledi.

Teklifin AB ülkelerinden ve AB milletvekillerinden onay alması gerekiyor, ardından şirketlerin cihazlarını uyarlamak için 24 ay zamanı olacak.