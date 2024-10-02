Teknofest 2024 Adana 2 Ekim’de başladı! Uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan Teknofest; T3 Vakfı (Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, teknoloji alanının en büyük markaları, üniversiteler ve kamu kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirilmekte. Ücretsiz bir şekilde herkesin ziyaretine açık olan festival 6 Ekim’de sona erecek. Teknofest 2024 hakkında merak edilen konular hakkında detaylı bilgi içerikte yer almakta.

TEKNOFEST 2024 Adana 2 Ekim’de Başladı!

Türkiye’nin uzay, havacılık ve teknoloji alanındaki gelişiminin bir göstergesi olan Teknofest 2024, Adana’da başladı. Festivalde ileri teknoloji simülasyonlar, sergiler, bilimsel atölyeler, uçuş gösterileri ve benzeri gibi her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek çeşitli etkinlikler yer alıyor. Festival hakkında en çok araştırılan konuları açıklayalım…

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Teknofest 2024 Adana Nerede Yapılacak ve Ne Zaman Bitecek?

Teknofest 2024 Adana 2 – 6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin uzay, havacılık ve teknoloji alanındaki yeniliklerini görmek isteyen ziyaretçiler 6 Ekim’e kadar etkinliğe katılabilir.

Teknofest 2024 Adana Ücretli mi, Nasıl Katılım Sağlanır?

Toplamda 4 gün sürecek olan Teknofest 2024 Adana etkinliğine katılmak tamamen ücretsizdir. Ancak etkinliğe gitmeden önce internet üzerinden başvuru oluşturmanız gerekmekte. Bunun için resmi Teknofest 2024 web sitesine girip, ziyaretçi formunu doldurarak, ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz.

Teknofest 2024 Adana’da Hangi Programlar Olacak?

Teknofest 2024 Adana, her yaş grubuna uygun etkinlikleri ile ziyaretçilerine keyifli dakikalar vaat ediyor. Festivalde çeşitli yarışmalar, etkinlikler, konserler, tanıtımlar, gösteriler, sergiler yer alacak. Bilimsel etkinlikler ve son teknoloji savunma sanayi araçları ile festival izleyenlere unutamayacakları bir deneyim sunacak.

Teknofest’te çok sevilen hava uçuşları gerçekleştirilecek ve bu kapsamda ANKA 3 ve Bayraktar TB3 insansız hava araçları ilk kez halka açık gösteri uçuşu yapacak. Uçuş programında yer alan bilgiye göre Bayraktar TB3 her gün havalanacak; ANKA 3 ise yalnızca 5 Ekim’de gösteri yapacak. Teknofest 2024 adana hava gösterileri şu şekilde listelenebilir:

Türk Yıldızları

Solo Türk

ANKA 3 İHA

Bayraktar TB3 İHA

Bayraktar Akıncı İHA

Bayraktar TB2 İHA

Hürkuş

Hürjet

T-129 Atak Helikopteri

S-70 (Çelik Kanatlar)

BEL-429 (Üzüm Salkımı)

KC-135 ve 152 Pasaj Geçişi

T-70 Özel Kuvvetler

Hava gösterilerinin yanı sıra pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, World Drone Cup Yarışmaları, E-Ticaret Hackathonu, Uluslararası Buluş Fuarı ve TEKNOFEST Drone Şampiyonası gerçekleştirilecek. World Drone Cup’ta 32 ülke yarışacak.

Teknofest’te Çocuk Etkinlikleri de Var

TEKNOFEST 2024’te çeşitli simülasyon alanları ile insanlar başka bir anın büyüsüne kapılıyor. Bu kapsamda “Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı” isimli simülasyon alanı ziyaretçileri Çanakkale Savaşı’na götürürken, “Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren” simülasyon alanı ile de Anadolu’nun bilim insanlarının yolculuğuna eşlik edilebiliyor.

Festivalde, Kültür ve Medeniyet Vakfı ile “Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa” etkinliği de düzenlenecek. Daha çok çocuklara hitap eden etkinlikler arasında ise “Sahne Senin Çocuk”, “Bilim Gösterisi”, “HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali”, “Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa” ve “Ege ile Gaga” yer alacak. 4 gün boyunca dolu dolu aktivitelerin yapılacağı festivalde tüm ziyaretçilerin keyifli bir deneyim yaşamaları hedeflenmiş durumda.