Teknofest, Mayıs Ayında Azerbaycan’da Gerçekleşecek!

Türkiye’nin havacılık ve teknoloji alanındaki firmalardan öğrencilere kadar; tüm paydaşlarının buluşma noktası haline gelen dünyanın en büyük havacılık; uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan Teknofest; yurt dışındaki ilk edisyonunu Mayıs ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirecek.

Öncelikli olarak Türkiye Teknoloji Takımı (T3) vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılında Türkiye’nin ilk milli teknoloji festivali olarak başlatılan Teknofest; gençlerin teknolojiye ilgiyi artırmayı hedefliyor. Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısına göre, Teknofest Azerbaycan edisyonunun; 26-29 Mayıs tarihleri ​​arasında Bakü’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Bu yılki tanıtım toplantısına Azerbaycan’ın dijital kalkınma bakanı Rashad Nabiyev; Türk drone dehası Baykar’ın Genel Müdürü ve T3 Başkanı Haluk Bayraktar; Baykar CTO’su Selçuk Bayraktar ile üst düzey Türk yetkililer ve bakan yardımcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı.

Nabiyev konuşmasında, festivalin Azerbaycan’ın bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek; Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağları güçlendireceğini kaydetti. Ayrıca Azerbaycan gençleri başta olmak üzere herkesi festivale davet etti.