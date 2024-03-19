Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Telegram 330 Milyon Dolarlık Tahvil Satışıyla Yatırım Elde Ediyor Teknoloji Haberleri Telegram 330 Milyon Dolarlık Tahvil Satışıyla Yatırım Elde Ediyor Fatih Kuruçay 8 Görüntüleme

Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, bugün kanalında şirketin geçen hafta tahvil satışı yoluyla 330 milyon dolar yatırım elde ettiğini söyledi. Durov, teklife şirket açısından avantajlı koşullarla aşırı talep edildiğini söyledi. “Bu tahvil teklifine aşırı talep geldi ve katılımcılar olarak kusursuz bir üne sahip, en yüksek kalitede küresel fonlara sahip olmaktan mutluluk duyduk. Tahvillerin koşulları Telegram için şirketimizin tarihindeki en uygun koşullardı” dedi.

Telegram yatırım almaya devam ediyor

Platforma yatırım yapan kurumların adını vermese de küresel finans kurumlarının şirketin büyümesine değer verdiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Financial Times’a verdiği röportajda Durov, şirketin gelecek yıl kârlı olmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Telegram’ın halka açılma seçeneğini araştırdığını da belirtti.

Anlaşmaya aşina olan kaynaklar TechCrunch’a tahvillerin mevcut getirisinin yüzde 7,7 olduğunu söyledi. Tahvillerin vadesi ya 2026 ya da Telegram’ın halka açıldığı tarihtir. Bu tahviller önceki ihraçta 78 dolardan 91 dolara çıkarıldı.