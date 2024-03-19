Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Telegram 330 Milyon Dolarlık Tahvil Satışıyla Yatırım Elde Ediyor
Teknoloji Haberleri

Telegram 330 Milyon Dolarlık Tahvil Satışıyla Yatırım Elde Ediyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
18 Mart 2024
8 Görüntüleme 0
Telegram 330 Milyon Dolarlık Tahvil Satışıyla Yatırım Elde Ediyor

Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, bugün kanalında şirketin geçen hafta tahvil satışı yoluyla 330 milyon dolar yatırım elde ettiğini söyledi. Durov, teklife şirket açısından avantajlı koşullarla aşırı talep edildiğini söyledi. “Bu tahvil teklifine aşırı talep geldi ve katılımcılar olarak kusursuz bir üne sahip, en yüksek kalitede küresel fonlara sahip olmaktan mutluluk duyduk. Tahvillerin koşulları Telegram için şirketimizin tarihindeki en uygun koşullardı” dedi.

Telegram 330 Milyon Dolarlık Tahvil Satışıyla Yatırım Elde Ediyor

Telegram yatırım almaya devam ediyor

Platforma yatırım yapan kurumların adını vermese de küresel finans kurumlarının şirketin büyümesine değer verdiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Financial Times’a verdiği röportajda Durov, şirketin gelecek yıl kârlı olmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Telegram’ın halka açılma seçeneğini araştırdığını da belirtti.

Anlaşmaya aşina olan kaynaklar TechCrunch’a tahvillerin mevcut getirisinin yüzde 7,7 olduğunu söyledi. Tahvillerin vadesi ya 2026 ya da Telegram’ın halka açıldığı tarihtir. Bu tahviller önceki ihraçta 78 dolardan 91 dolara çıkarıldı.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0