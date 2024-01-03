Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Telegram Sesli ve Görüntülü Aramalar İçin Yeni Özellikler Getirdi Teknoloji Haberleri Telegram Sesli ve Görüntülü Aramalar İçin Yeni Özellikler Getirdi Fatih Kuruçay 12 Görüntüleme 0

Anlık mesajlaşma devi Telegram, kullanıcılarının deneyimini zenginleştirmek amacıyla yayınladığı 10.5.0 güncellemesiyle sesli ve görüntülü aramalarda çığır açan özelliklere kavuşuyor. Güncelleme kapsamında, arama arayüzü baştan aşağı yeniden tasarlanarak estetik animasyonlar ve dinamik arka planlar ekleniyor. Yenilenen arayüz, daha az kaynak kullanımıyla pil ömründen tasarruf sağlayarak özellikle eski cihazlarda daha iyi performans sunuyor.

Telegram arama arayüzünü yeniden tasarladı

Güncelleme ile birlikte iOS uygulamasında bulunan yeni mesaj silme animasyonu Android platformuna da entegre ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, mesajları silerken daha görsel bir deneyim yaşayacaklar. Ayrıca, güncelleme botlar için de heyecan verici geliştirmeler içeriyor. Artık botlar, kullanıcı mesajlarına tepki verebilecek ve yanıtlar gönderebilecek, bu da kullanıcılarla etkileşimi daha ilgi çekici hale getiriyor.

Telegram, bu güncellemeyle kullanıcıların beklentilerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda uygulama performansını artırarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Kullanıcıların beklentilerini sürekli olarak ön planda tutan Telegram, bu tür yeniliklerle iletişim deneyimini bir üst seviyeye taşımaya devam ediyor.