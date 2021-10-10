Hafta Sonu, Buz Gezegeni Uranus Araştırmasını Canlı İzleyin

Eğer hafta sonu boş zamanınız varsa astronomların Uranüs gezegeni üzerine yaptıkları araştırmayı canlı izleyin. Uzmanlar, Uranüs’ün atmosferini zemin tabanlı bir teleskop ile inceleyecekler. Üzerine az çalışma yapılmış olan ve 1.9 Milyar mil ötede bulunan bu gezenin en detaylı kızılötesi haritası oluşturulacak.

Kraliyet Astronomi Birliği 3 günlük bir etkinlik gerçekleştirecek. NASA’nın Hawai de bulunan Kızılötesi Teleskop Tesisi bu araştırma için kullanılacak. Leicester Ph.D. öğrencisi Emma Thomas’ın liderliğinde yapılacak olan gözlemler bu gezegenin gizemli kutup ışıklarını araştırmaya çalışacak.



Thomas şunları dile getirdi:” Araştırmalarımızı yapacağımız bu üç günlük süreçte hedefimiz Uranüs’ün en detaylı kızılötesi haritasını çıkarmak. Bu sayede güney bölgesinin kuzey ışıklarının planını tam olarak çıkartabileceğiz. Benim araştırma alanım IRTF, Keck ve Şili’deki teleskoplardan gelen spektrumların analizi. (Uranüs’ün aldığı ışık dalga boyut farklılıklarına bakarak.) Uranüsün kuzey ışıkları üzün süredir gizemini koruyor. En son alınan kızıl ötesi emisyonlar 1993 yılını gösteriyor ama son 4 senedir bu harika ve gizemli kuzey ışıklarını anlamak için gereken adımları attık.”

Uranüs Canlı Yayını Nasıl İzlenir

Canlı yayına İngilitereden ve Japonyadan bir çok uzman yorumlarıyla eşlik edecek. Yayın cuma – pazar arası hergün saat 11:00’den 19:00’a kadar devam edecek.

Eğer yayını kaçırdıysanız endişelenmeyin, daha sonra izlenmesi için yüklenecektir. Aşağıya bir Youtube videosu ekliyorum. Buradan canlı olarak yayını takip edebilirsiniz.