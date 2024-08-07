Son dönemlerin en gözde yurt dışı alışveriş sitesi TEMU minimum alışveriş tutarını 600 TL’ye indirdi. Bu değişime Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile artırılan gümrük vergileri neden oldu. Yeni düzenleme ile yurt dışı alışverişlerinde vergiler arttı, limit düşürüldü. İşte ayrıntılar…

TEMU Minimum Alışveriş Tutarını 600 TL’ye İndirdi

Son dönemin en popüler alışveriş sitelerinden TEMU, PDD Holding kuruluşlarından biri olarak faaliyet göstermekte. Ülkemizde de Temu’dan alışverişin yaygınlaşması ile yeni kararlar geldi. Gümrük vergisi kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararla vergi oranları artırıldı ve limit düşürüldü.

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Temu ülkemizden yapılan alışverişlerde 3000 TL’lik bir alt limit uygulamaktaydı. Yapılan düzenlemeler neticesinde bu tutar 600 TL’ye düşürüldü. Uygun fiyatları ile dikkat çeken Temu pek çok kişinin ilgisini çekmiş ve kullanımı son zamanlarda oldukça artmıştı. Temu’da sipariş limiti düşürüldü ancak yeni kararla birlikte yurt dışından alışveriş yapmak zorlaştırıldı; vergilerin artırılmasıyla tüm avantajını yitirdi.

Yurt Dışı Sipariş Limiti!

Yeni gümrük vergisi kararı ile yurt dışından alışveriş limiti 30 Euro seviyesine (yani 1100 TL kadar) indirildi. 30 Euro’yu geçen alışverişler gümrüğe takılacak ve 30 Euro’nun altındaki alışveriş tutarlarına ise yüzde 60 oranında vergi uygulanacak. Bu oran karardan önce yüzde 30 bandındaydı. Gümrük vergisi artışı sağlayan bu karar 21 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

Bahse konu karar yürürlüğe girdiğinde Temu’dan 30 Euro’ya kadar olan alışverişlerde yüzde 60 vergi ödenecek. Hali hazırda karar yürürlüğe girmediği için güncel vergi tutarlarıyla sipariş oluşturulabilir ancak ilgili siparişin gümrük işlemleri 21 Ağustos’u geçerse o zaman ek ücret çıkacaktır.

Yurt Dışı Alışverişlerinde Yeni Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Gümrük vergilerinde yapılan değişiklik yalnızca Temu’yu değil Amazon ve Aliexpress gibi sitelerden yapılan alışverişleri de etkilemekte. Yeni kararla birlikte yurt dışından alışveriş yapmak oldukça pahalıya mal olacak. Düzenlemeyle gelen gümrük vergisi oranları şu şekilde;

Yeni karara göre Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan alışverişlerde vergi yüzde 30 olacak; bu oran karardan önce yüzde 18 idi.

yapılan alışverişlerde vergi yüzde 30 olacak; bu oran karardan önce yüzde 18 idi. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yapılan alışverişlerde ise vergi yüzde 60 olarak uygulanacak; bu oran yeni karardan önce yüzde 30 idi.

30 Euro limiti de konulduğu için Çin sitelerinde yapılan alışveriş oranının oldukça düşmesi bekleniyor. Zira ek vergi gelmemesi için 30 Euro’ya kadar sipariş verilmesi gerekiyor ancak 30 Euro’nun altındaki siparişlerde de yüzde 60 vergi uygulanıyor. Yani yurt dışı alışverişinin bir avantajı kalmadı diyebiliriz.