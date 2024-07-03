İnternet alışverişi kapsamında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri TEMU. Kısa bir süre önce Şanghay’da kurulmuş olan site hakkında; TEMU nedir, Temu’dan alışveriş yapmak güvenilir mi, TEMU siparişleri nasıl verilir ve ne kadar zamanda gelir, Temu hangi ülkenin, gibi sorular oldukça merak ediliyor. Çin menşeli bir e-ticaret sitesi olan TEMU hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

TEMU Nedir? Temu’dan Alışveriş Yapmak Güvenilir mi?

TEMU, son zamanlarda oldukça popüler ve herkesin dilinde desek sanırım yanlış olmaz. TEMU 2022 yılında Şanghay merkezli olarak kurulmuş olan bir e-ticaret sitesidir. Alibaba’nın AliEkspress’i gibi bir online alışveriş sitesi olan TEMU kısa zaman içerisinde büyük bir kullanıcı sayısına erişmesiyle dikkat çekiyor. Çin menşeli e-ticaret şirketi olan PDD Holding kuruluşu olan TEMU, fiyatlarının uygun olması ile dikkat çekiyor. TEMU ile ürünler Çin’den doğrudan tüketiciye yollanıyor ve bu ürünler oldukça uygun etiket fiyatları ile kullanıcıya sunuluyor.

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TEMU’dan Nasıl Sipariş Verilir?

Öncelikle TEMU’nun uygun fiyatlı ürünleri ile ön plana çıktığını belirtebiliriz. Kargo ücretsiz bir şekilde hizmet veren e-ticaret sitesi, ürünlere eklenen gümrük vergileriyle bile, pek çok üründe uygun fiyata gelmektedir. Hali hazırda bu online pazar yeri TEMU, ülkemizdeki App Store’da alışveriş segmentinde birinci sırada yer almaktadır.

Peki Temu siparişleri nasıl verilir, buna bakalım… Öncelikle TEMU resmi web sitesine üye olmak gerekmektedir. Diğer online alışveriş sitelerinde olduğu gibi TEMU’da da ürünler sepete eklenir ve ödeme ekranına geçilir. Burada TC kimlik numarası, isim, soyisim gibi kısımlar kimlikte olduğu gibi yazılmalıdır ki sonrasında bir sorun oluşmasın. Güvenlik, vergi detaylarını da aşağıda ele alalım…

TEMU Ödeme Nasıl Yapılır, Ne Kadar Vergi Ödenir?

Çinli online alışveriş sitesi Temu’da da diğer e-ticaret sitelerindekine benzer şekilde ödeme yapılır ancak burada önemli bir fark bulunmakta. Türkiye’de hali hazırda kullanılan pek çok online alışveriş sitesinde 3D secure yani üç boyutlu güvenlik sistemi kullanılmakta iken TEMU’da bu güvenlik sistemi bulunmamaktadır.

Büyük bir online pazar yeri için aslında büyük bir eksiklik ancak malesef ki 3D secure bulunmuyor. Bunun için Temu’dan yapılacak alışverişlerde sanal kart kullanılması, tüketici için daha güvenli bir seçenektir. Sanal kart, mobil bankacılık üzerinden kolaylıkla oluşturulabilir.

Bunların yanı sıra bir de merak edilen vergi konusu bulunmakta. Tüketicinin yaptığı alışveriş miktarına göre bir miktar vergi ödemesi gerekebilir. Vergi tutarı yapılan alışveriş miktarına göre değişecektir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; 900 TL’lik bir alışveriş işin yaklaşık 270 TL civarında vergi çıkabilir. Aslında bakıldığında alışveriş tutarının neredeyse 3’te birine denk geliyor ancak Temu’nun uygun ve kampanyalı fiyatlarından dolayı, bu hali ile bile ürünlerin uyguna geldiği belirtilmekte.

Temu Ürünler Kaç Günde Gelir, Hangi Kargo Kullanılmakta?

Temu’dan yapılan ürünler genellikle 8 ile 18 gün arasında tüketiciye teslim edilmektedir. Ülkemizdeki Aras Kargo, PTT Kargo ve BNG kargo firmaları ile ürünler teslim edilebilmekte. Temu alışverişlerinde de tıpkı ülkemizdeki e-ticaret sitelerinde olduğu gibi kargo takibi yapılabilmekte. Bir diğer merak edilen soru ise Temu kargo ücreti var mı? Hayır Temu’da şu an için kargo ücretsiz. Ancak ilerleyen dönemde şirket strateji değiştirir mi belli değil.

Temu Güvenilir mi?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Temu’da 3D secure güvenlik sistemi bulunmamakta. Bu büyük bir dezavantaj ancak herhangi bir problem oluşmasını önlemek adına sanal kart ile alışveriş yapılabilmekte. Güvenlik sisteminin dışında bir de gümrük kısmı var; gümrük dolayısı ile gecikme yaşanabiliyor ya da bazı ürünler gümrüğe takılıp geçmeyebiliyor.

Kısacası oluşabilecek gümrük problemlerini göze alarak sipariş oluşturmakta fayda var. Bunlara ek olarak Temu’nun, ürün herhangi bir aksilik nedeni ile kullanıcıya ulaşmadığında, tutarın iki kadar kupon tanımladığı da söylenenler arasında. Daha önce Temu alışverişini deneyimleyerek sorun yaşamış bazı kullanıcıların aktardığı bilgi bu şekilde.