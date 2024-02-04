Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Tesla 2,2 Milyon Elektrikli Araç İçin Geri Çağırma Kararı Aldı Teknoloji Haberleri Tesla 2,2 Milyon Elektrikli Araç İçin Geri Çağırma Kararı Aldı Fatih Kuruçay 7 Görüntüleme

Tesla, elektrikli araçlarını büyük çapta geri çağırmak zorunda kalacak. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bazı gösterge paneli uyarı ışıklarındaki yazı tipi boyutunun federal kurallara göre çok küçük olduğunu tespit etti. Bu nedenle şirket, sorunu çözmek için yaklaşık 2,2 milyon elektrikli aracı geri çağırıyor. Neyse ki hem Tesla hem de müşterileri için otomobil üreticisi, sürücülerin EV’lerini bir bayiye veya tamirhaneye getirmelerini gerektirmeyecek. Kablosuz güncelleme yoluyla bir düzeltme yayınlayacaktır.

Tesla araçları bir sorun nedeniyle geri çağrıldı

NHTSA, sorunu geçen ay rutin bir güvenlik uyumluluğu denetimi sırasında keşfetti. Fren, park ve kilitlenme önleyici fren uyarı ışıklarındaki metnin federal kurallara göre gerekenden daha küçük olduğu tespit edildi. Ajans, bunun bilgilerin okunmasını zorlaştırabileceğini ve bunun da kaza olasılığını artırabileceğini belirtti.

Etkilenen EV’ler Model S (model yılları 2012-2023), Model X (2016-2023), Model 3 (2017-2023), Model Y (2019-2024) ve Cybertruck’tur. Tesla, konuyla ilgili herhangi bir yaralanma veya kaza raporu almadı, ancak potansiyel olarak bağlantılı üç garanti iddiası buldu.