Tesla Cybertruck İle Toyota Corolla Çarpıştı

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Tesla Cybertruck, Kaliforniya’da meydana gelen bir trafik kazasına karıştı. Kazada, Tesla Cybertruck ile bir Toyota Corolla’nın çarpıştığı bildirildi.

Tesla Cybertruck’ın kaza sırasında otonom özellikleri kapalıydı

Hafta sonu meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Corolla sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak tekrar otoyola girmeye çalıştığı sırada Tesla Cybertruck’a çarptı.

Olay yerinden gelen bilgilere göre, Tesla Cybertruck’ta üç kişi bulunuyordu ve hafif yaralanmalar dışında ciddi bir kayıp yaşanmadı. Önemli bir detay olarak, çarpışma sırasında Cybertruck’ın otonom özelliklerinin devrede olmadığı belirtildi.