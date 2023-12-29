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Tesla Cybertruck İle Toyota Corolla Çarpıştı

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Tesla Cybertruck, Kaliforniya'da bir trafik kazasına karıştı. 17 yaşındaki bir Toyota Corolla sürücüsünün yoldan çıkarak tekrar otoyola girmeye çalıştığı sırada Tesla Cybertruck'a çarptığı belirtildi.

Fatih Kuruçay

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Tesla Cybertruck İle Toyota Corolla Çarpıştı

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Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Tesla Cybertruck, Kaliforniya’da meydana gelen bir trafik kazasına karıştı. Kazada, Tesla Cybertruck ile bir Toyota Corolla’nın çarpıştığı bildirildi.

Tesla Cybertruck İle Toyota Corolla Çarpıştı

Tesla Cybertruck’ın kaza sırasında otonom özellikleri kapalıydı

Hafta sonu meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Corolla sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak tekrar otoyola girmeye çalıştığı sırada Tesla Cybertruck’a çarptı.

Tesla Cybertruck İle Toyota Corolla Çarpıştı

Olay yerinden gelen bilgilere göre, Tesla Cybertruck’ta üç kişi bulunuyordu ve hafif yaralanmalar dışında ciddi bir kayıp yaşanmadı. Önemli bir detay olarak, çarpışma sırasında Cybertruck’ın otonom özelliklerinin devrede olmadığı belirtildi.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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