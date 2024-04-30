Son iki yılda, küresel çapta pek çok büyük şirketin işten çıkarmalarına şahit olmuştuk. Pandemi döneminde bazı şirketlerin agresif büyümesi de buna neden olmuştu. Şimdi ise sebebi tam olarak bilinmese de Tesla da işten çıkarma furyasına katıldı. Geçtiğimiz günlerde global çapta çalışanlarının yüzde 10’undan fazlasını bir başka deyişle minimum 14 bin çalışanının işine son vereceğini açıklayan Tesla’da işten çıkarmalar devam ediyor. Tesla bu sefer yönetici kısmında eleme yapıyor. İşte detaylar…

Tesla’da İşten Çıkarmalar Devam Ediyor

Elon Musk liderliğindeki Tesla, 14 bin kişinin ardından şimdi de yönetici kısmında işten çıkarmaların gerçekleşeceğini duyurdu. Çıkan haberlere göre Tesla üst düzey yöneticiler ve Supercharger ekibinin büyü kısmına içerisinde olacak şekilde yüzlerce çalışanın işine son verecek. Bahse konu haberin kaynağının ise şirketin CEO’su Elon Musk’ın çalışanlara gönderdiği bir e-mail olarak belirtilmekte.

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Elon Musk’ın şirket çalışanlarına gönderdiği e-mailde; Tesla’nın kesintiler bakımından katı durmasını istediği ve yeterince iyi performans göstermeyen üst düzey yöneticilerin ve onların altında çalışanların da işini kaybedeceği belirtilmekte idi. Tesla’nın bu ikinci işten çıkarma girişiminde ne kadar çalışan ile vedalaşılacağı belli değil ancak yüzlerce kişinin işsiz kalması söz konusu gibi görünüyor.

Tesla’nın bu yeni işten çıkarma dalgasından etkilenecek olan iki yönetici şimdiden belli olduğu belirtilmekte. Bu yöneticilerden biri Rebecca Tinucci, diğeri ise Daniel Ho. Rebecca Tinucci, Tesla’nın Supercharger biriminin yöneticisi olarak görev yapmakta ve Daniel Ho ise yeni ürünler bölümünün yöneticisi. Bahse konu yöneticilerin altında toplam 500’ü aşkın çalışan olduğu ve bu çalışanlarla Tesla’nın yollarının ayrılacağı belirtilmekte.

Tesla Yeterli Performans Göstermeyen Yöneticilerle Yolları Ayırıyor

Global çapta en büyük şirketlerden biri olan Tesla’nın ilk işten çıkarma haberinde tam sayı verilmemiş ve yüzde 10’dan fazla ibaresi kullanılmıştı. Bu rakamın yüzde 20’lere ulaşabileceği de tahmin edilmekte idi. Gelinen noktada oldukça çok sayıda kişinin işsiz kalacağı görülmekte.

Yukarıda bahsettiğimiz yöneticilerden Rebecca Tinucci, Tesla’da altı yıldır görev yapmakta idi. Tinucci’nin görevi ise Supercharger ağının genişletilmesi ve Tesla’nın geliştirdiği NACS’ın (Kuzey Amerika Şarj Standardı) diğer şirketlere kabul ettirilmesiydi. Daniel Ho ise toplamda 10 yıldır Tesla’da yöneticilik yapmakta ve bu süreçte Model S, 3 ve Y araçları için program yöneticiliği görevini icra etmekteydi.

Gelen haberlere göre Tinucci ve Ho’nun yanı sıra Rohan Patel’in yöneticiliğini yaptığı birimde de pek çok işten çıkarma gerçekleşecek. Rohan Patel ise Tesla’nın eski politika ve iş geliştirme başkanı olarak görev yapmıştı.