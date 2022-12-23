Tesla’dan yeni bir ürün: 300 dolarlık kablosuz telefon şarj cihazı

Google, Samsung ve OnePlus telefonlar için en iyi kablosuz şarj cihazları, Anker, Belkin, iOttie ve diğer ünlü aksesuar üreticileri tarafından yapılmıştır. Hatta bazı kablosuz şarj cihazları aynı anda birden fazla cihazı şarj etmenize izin vererek akıllı telefonlarını, kulaklıklarını ve diğer aksesuarlarını aynı anda kablosuz olarak şarj etmek isteyen kullanıcılar için idealdir. Elektrikli arabaları ve CEO’su Elon Musk ile tanınan şirket Tesla, “Cybertruck’ın köşeli tasarımı ve metalik stilinden” ilham alan bir kablosuz şarj cihazı olan Tesla Kablosuz Şarj Platformunu duyurdu.

Tesla’nın aksesuarı, Alcantara yüzeyli bir alüminyum çerçeveye ve çıkarılabilir bir manyetik ayağa sahiptir. Şarj cihazını masanızın üzerine düz bir şekilde koymak için standı çıkarabilirsiniz. Piyasada çok sayıda kablosuz şarj cihazı bulunurken, birinci sınıf Alcantara yüzeye sahip neredeyse hiç yok.

Tesla’nın kablosuz şarj cihazını özel kılan, FreePower teknolojisinin kullanımı sayesinde herhangi bir hizalama sorunu yaşamadan yüzeyinin herhangi bir yerine yerleştirilen bir cihazı kablosuz olarak şarj edebilmesidir.

Aksesuar, maksimum 15 W hız ile aynı anda üç adede kadar Qi uyumlu cihazı kablosuz olarak şarj edebilir. Samsung Galaxy Watch serisi ve Google Pixel Watch, Qi şarjı kullanmadığından Tesla Kablosuz Şarj Platformu kullanılarak kablosuz olarak şarj edilemeyeceklerini unutmayın.

Tesla, Aksesuarın Şubat 2023’te gönderilmesi planlanan Kablosuz Şarj Platformu için 300 Dolar gibi oldukça yüksek bir ücret talep ediyor. Piyasada aynı anda üç cihaza kadar şarj edebilen çok sayıda başka kablosuz şarj cihazı bulacaksınız. Yani birinci sınıf yapı kalitesi, Alcantara ped ve Tesla markası için fazladan ödeme yapmış olacaksınız.

Bu, Tesla’nın piyasaya sürdüğü ilk otomobil dışı aksesuar değil. Çevrimiçi mağazasında benzer yüksek fiyatlarla satılık birçok başka yaşam tarzı aksesuarı var. İlgileniyorsanız Tesla Kablosuz Şarj Platformunu buradan sipariş edebilirsiniz.