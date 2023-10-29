Threads Geliştiricilere Yönelik API Üzerinde Çalışıyor

Threads, piyasaya sürüldüğünde X’in hizmetine benzer bir hizmetten kullanıcıların bekleyeceği pek çok özellikten yoksundu. Son birkaç aydır kullanıcılara daha güçlü bir deneyim sunmak için anketler, GIF yayınlamanın kolay bir yolu ve web’deki gönderilerden alıntı yapma yeteneği de dahil olmak üzere giderek daha fazla yeni özellik kullanıma sunuluyor. Yine de bir API’ye sahip olmadığı için üçüncü taraf geliştiriciler, sosyal ağı insanların günlük yaşamlarının daha ayrılmaz bir parçası haline getirecek hizmetlerine özgü özellikler oluşturamıyorlar. Bunun bir örneği, yerel ulaşım acentelerinin bir tren geciktiğinde otomatik olarak servis uyarıları gönderebilmesidir. Instagram şefi Adam Mosseri’ye göre Threads, geliştiricilere yönelik bir API üzerinde çalışıyor.

Instagram CEO’su Adam Mosseri Threads hakkında konuştu

İlk olarak TechCrunch tarafından bildirildiği üzere Mosseri, platformda Threads için TweetDeck benzeri bir deneyime sahip olma konusundaki konuşmaya yanıt verdi. Yönetici, Threads’ın henüz bir API’sinin olmadığını söyleyen bir kullanıcıya yanıt olarak, “Üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mosseri daha önce, Threads’in haberleri desteklemeyeceğini söylemişti. Bu durum X’ten ayrılmak isteyen yayıncılar ve okuyucular için hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Bunun yerine Threads’in genel olarak yaratıcıları güçlendirmek istediğini söyledi. Daha yakın bir zamanda, platformda yayınladığı bir AMA’da Mosseri, ekibinin uzun vadeli arzusunun Threads’in çevrimiçi halka açık sohbetler için fiili bir platform haline gelmesi olduğunu, bunun da hem kültürel açıdan anlamlı hem de kullanıcı açısından büyük olması anlamına geldiğini söyledi. Threads’ın X’i geçme şansının olduğuna inandığını ancak hizmetinin kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu bildiğini söyledi.