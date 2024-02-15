Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri TikTok Apple Vision Pro İçin Yerel Uygulamayı Başlattı Teknoloji Haberleri TikTok Apple Vision Pro İçin Yerel Uygulamayı Başlattı Fatih Kuruçay 5 Görüntüleme

Şirket Perşembe günü yaptığı duyuruda, TikTok’un Apple Vision Pro’da yerel ve yeniden tasarlanmış bir uygulamayı başlattığını duyurdu. Vision Pro, 2 Şubat’ta piyasaya sürüldü ve halihazırda yeni cihaz için özel olarak tasarlanmış 1.000’den fazla uygulamaya sahip ve artık en popüler sosyal platformlardan biri de bunlardan biri. TikTok videolarını Vision Pro’daki tarayıcınız aracılığıyla izleyebilseniz de, yeni yerel uygulama daha sürükleyici bir izleme deneyimine olanak tanıyor.

TikTok Apple Vision Pro’da resmi destek alıyor

TikTok Vision Pro uygulamasında, gezinme çubuğu ve beğenme düğmesi, videonun tamamının görüntülenmesine izin vermek için ekranın dışına taşınırken, yorum bölümü ve yaratıcı profilleri, yayının yan tarafında genişletmeler olarak görünüyor.

Mobil uygulamada yorumlar kısmına tıkladığınızda videonun üst kısmında görünüyor ve birinin profiline tıkladığınızda tam sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Ancak Vision Pro ile tüm bunları aynı anda görebilirsiniz. TikTok, Vision Pro’nun ekran boyutundan ve mekansal sınırlardan kurtulduğu için çok daha sürükleyici bir içerik deneyimine olanak sağladığını söylüyor. Sonuç olarak, mobil uygulamanın aksine, görüşünüzü kesmeden, yorumlar arasında gezinirken bir videoyu izleyebilirsiniz.