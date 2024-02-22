TikTok ‘Müzik Uygulamasına Ekle’ Özelliğini 163 Ülkeye Yaydı

TikTok bugün, kullanıcıların klipte çalan şarkıyı Apple Music ve Spotify gibi hizmetlere eklemesine olanak tanıyan “Müzik Uygulamasına Ekle” özelliğini 163 yeni ülkede başlattığını duyurdu. Bu yeni bölgeler arasında Arnavutluk, Antigua ve Barbuda, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Kamboçya, Kamerun, Danimarka, Mısır, Gana, Guyana, İsrail, Kenya, Lübnan, Maldivler, Fas, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Filistin, Paraguay, Katar yer alıyor.

TikTok kullanışlı bir özelliği kullanıma sundu

TikTok bu özelliği ilk olarak Kasım ayında ABD ve İngiltere’de kullanıma sundu. Bir ay sonra şirket, kullanılabilirliğini Kanada, Japonya, Almanya dahil 19 ülkeye daha genişletti; Fransa, İspanya, Suudi Arabistan, Malezya; BAE, Arjantin, Güney Afrika; Vietnam ve Filipinler’de listeye eklendi. İşlev, kullanıcıların bölgedeki kullanılabilirliğe bağlı olarak şarkıyı Apple Music, Amazon Music ve Spotify’a eklemesine olanak tanır.

Kullanıcılar, klip açıklamasının altında ve parça adının yanında “Müzik Ekle” düğmesini görebilir. İlk kez düğmeye dokunarak istedikleri müzik hizmetini seçebilirler. Kullanıcılar ayarlar altındaki “Müzik” menüsüne erişerek varsayılan hizmeti değiştirebilirler. Kullanıcılar TikTok’tan şarkı eklemek için bir çalma listesi seçmezlerse Spotify’ın “Beğenilen Şarkılar” listesi gibi varsayılan bir listeye kaydedilecekler.

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