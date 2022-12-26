Titanyum Gövdeli Xiaomi Termos Satışa Çıktı!

Xiaomi, ilk titanyum termos kupasını tanıttı. Xiaomi, 28 Aralık’ta MIJIA Termos Bardak Ti adlı bu ürün için bir kitle fonlaması kampanyasıda başlatacak. Xiaomi, MIJIA termos üretiminde titanyum metal kullanımının bir termos bardakta türünün ilk örneği olduğunu iddia ediyor.

Titanyum çok saf bir metaldir ve ağır metalleri çökeltmez. Yani Xiaomi’ye göre tanınan bir biyofilik metal ve termoslara daha fazla güvenilirlik sunuyor. Xiaomi, MIJIA termos kabı Ti’nin hem içinde hem de dışında titanyum kullanıyor.

Termos 450 ml kapasiteye ve 21,5 gram ağırlığa sahip. Termos, sıvıyı 58 santigrat derecede 6 saate kadar sıcak ve 10 santigrat derecede 6 saate kadar soğuk tutabiliyor.

MIJIA termos bardak, %99 titanyum içeriğine sahip TA1 kalitesinde saf titanyum kullanıyor. Zararlı ağır metaller içermiyor ve en üst düzeyde saflığa sahip. TA1 titanyum, biyomedikal uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyor.

Yeni MIJIA termos bardağı, iç tankın yüksek sıcaklıkta kristalleşme sürecini benimsiyor. Bu, bardağın esasen kendi kendini temizlediği ve sadece bir durulama gerektirdiği anlamına geliyor. Fiyatı ise 27 dolar.