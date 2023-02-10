Trafik Işıklarına Beyaz Işık Geliyor – İşte Nedeni!

North Carolina Eyalet Üniversitesi’ndeki ulaşım mühendisleri tarafından yürütülen son teknolojik araştırmalar, trafik sinyaline “beyaz ışık” eklenmesinin, Otonom Araçların (AV) trafik akışını kontrol etmesine ve sürücülerin kimi takip edeceklerini bilmesine yardımcı olacağına karar verdi.

Araştırma, sürücüsüz araçların kavşaklarda seyahat süresini önemli ölçüde iyileştirmeye ve yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olabileceği yolları bulmak için hesaplama simülasyonlarını kullanıyor. Araştırmacılar, AV’lerin bilgi işlem gücünün kavşaklardaki trafik akışını yönlendirmek ve tahmin etmek için kullanılacağı bu yeni konsepti ‘beyaz faz kavşağı’ olarak adlandırdı.

Beyaz faz konsepti altında, bir kavşak veya trafik sinyali gibi belirli bir alandaki tüm AV’ler birbirleriyle kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Aynı anda trafik sinyalini kontrol eden ana bilgisayarla da iletişim kuracaklar. Ana bilgisayar tüm verileri toplayıp analiz edecek ve yeterli sayıda AV bir kavşağa yaklaştığında sinyaldeki Beyaz Işığı etkinleştirecek.

Sinyalde Beyaz Işığı gördüğünüzde, kavşağınızda çok sayıda AV olduğunu ve optimum ve verimli bir trafik akışını kolaylaştırmak için hareketlerini koordine ettiklerini bileceksiniz. Bu, insanlar tarafından kullanılan otonom olmayan araçlar için önemli bir bilgi çünkü trafik sinyali Beyaz Işık gösterdiğinde, sürücülerin hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak en iyi trafik akışını elde etmek için önlerindeki aracı takip etmeleri yeterli olacak.

Temel olarak araştırmalar, AV’lerin trafik, konum, arazi ve diğer değişkenler hakkında verileri birbirinden toplayacağını ve ardından en iyi trafik akışının haritasını çıkaracağını gösteriyor. İnsan sürücülerin AV’leri takip etmesi yeterli olacak.