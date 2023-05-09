Truecaller Yakında WhatsApp’ta Gelen Spam Aramaları ve Mesajları Belirleyecek

Truecaller, bilinmeyen arayanları keşfetmenize yardımcı olan bir akıllı telefon uygulamasıdır. Şimdi hazırlanan bir rapora göre, şirketin CEO’su yakında WhatsApp’ta kullanıma sunulacak arayan kimliği hizmeti üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Anlık mesajlaşma platformunda istenmeyen aramalarda ve uluslararası numaralardan gelen mesajlarda önemli bir artış oldu.

Çoğu kulllanıcı son zamanlarda istenmeyen aramalar alıyor ve hatta bazen telefonlarına kaydetmedikleri kişilerden bile mesaj alabiliyorlar. İnsanlara şaka yapıldığı, dolandırıldığı ve dolandırıcıların tuzağına düştüğü çeşitli durumlar merydana geliyor.

Truecaller’ın arayan kimliği hizmetinin WhatsApp’ta nasıl çalışacağı henüz belli değil. Muhtemelen kullanıcıları gelen herhangi bir spam arama konusunda uyarabilir. WhatsApp’taki entegrasyon şu anda beta aşamasında ve bu ayın sonlarında küresel olarak kullanıma sunulacak.

Truecaller ve WhatsApp’ın, kullanıcılar için yaygın bir baş belası haline gelmeden önce olası çözümlerle spam tanımlama üzerinde çalışması mantıklıdır.