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Truecaller Yakında WhatsApp’ta Gelen Spam Aramaları ve Mesajları Belirleyecek

Truecaller'ın arayan kimliği hizmetinin WhatsApp'ta nasıl çalışacağı henüz belli değil. Muhtemelen kullanıcıları gelen herhangi bir spam arama konusunda uyarabilir. WhatsApp'taki entegrasyon şu anda beta aşamasında ve bu ayın sonlarında küresel olarak kullanıma sunulacak.

Ayşen Sıla

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Truecaller-WhatsApp

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Truecaller, bilinmeyen arayanları keşfetmenize yardımcı olan bir akıllı telefon uygulamasıdır. Şimdi hazırlanan bir rapora göre, şirketin CEO’su yakında WhatsApp’ta kullanıma sunulacak arayan kimliği hizmeti üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Anlık mesajlaşma platformunda istenmeyen aramalarda ve uluslararası numaralardan gelen mesajlarda önemli bir artış oldu.

Çoğu kulllanıcı son zamanlarda istenmeyen aramalar alıyor ve hatta bazen telefonlarına kaydetmedikleri kişilerden bile mesaj alabiliyorlar. İnsanlara şaka yapıldığı, dolandırıldığı ve dolandırıcıların tuzağına düştüğü çeşitli durumlar merydana geliyor.

Truecaller’ın arayan kimliği hizmetinin WhatsApp’ta nasıl çalışacağı henüz belli değil. Muhtemelen kullanıcıları gelen herhangi bir spam arama konusunda uyarabilir. WhatsApp’taki entegrasyon şu anda beta aşamasında ve bu ayın sonlarında küresel olarak kullanıma sunulacak.

Truecaller-WhatsApp

Truecaller ve WhatsApp’ın, kullanıcılar için yaygın bir baş belası haline gelmeden önce olası çözümlerle spam tanımlama üzerinde çalışması mantıklıdır.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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