Türk Telekom Fiber Altyapı Ağını Genişletiyor

Türk Telekom, 2023 yılını 2024’e bağlayan gece Çanakkale’de gerçekleştirdiği saha operasyonları ile birlikte ülke genelindeki fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye çıkardı. Karacaören Köyü’nde yürütülen çalışmalar, Türk Telekom’un ülke genelindeki fiber altyapılarını güçlendirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor. Bu altyapı yatırımları sayesinde Türk Telekom, deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada’yı fiberleştirdi.

Çanakkale çevresine fiber internet altyapısı kuruldu

Çanakkale’nin 12 ilçesinde 11’inde 1000 Mbps hızında internet hizmeti sunan Türk Telekom, kırsal alanları da kapsayan fiberleşme oranını Çanakkale Merkez’de yüzde 97’ye çıkardı. Ayrıca, Gelibolu ve Gökçeada’da yüzde 94 ve yüzde 96 oranında fiberleşme sağlandı.

İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu güzergahında sağlanan fiber altyapı, akıllı ulaşım sistemlerine katkı sunmanın yanı sıra sürüş güvenliğini artıracak teknolojilere de destek sağlıyor. Türk Telekom’un bu altyapı çalışmaları, Türkiye’nin genelindeki teknolojik altyapısını güçlendirerek iletişim, internet erişimi ve sürüş güvenliği alanlarında daha etkin ve hızlı bir hizmet sunmayı amaçlıyor.