Türkiye’deki GSM operatörlerinin Ramazan ayına özel kampanyaları her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Türk Telekom da Ramazan’a özel internet kampanyası düzenledi. Hem faturalı hem de faturasız hatlar için geçerli olan 2024 Türk Telekom sahur kampanyası kapsamında 10 GB hediye internet bulunuyor. Peki Türk Telekom sahur kampanyasına nasıl katılınır, bakalım…

Türk Telekom Sahur Kampanyası 10 GB Hediye İnternet!

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Türk Telekom Ramazan ayına özel bedava internet kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, gerekli koşulları sağlayan aboneler, Ramazan boyunca saat 24:00 ile 06:00 arasında 10 GB bedava internet fırsatından yararlanacak. Bahse konu kampanya 11 Mart tarihinde başladı ve 9 Nisan’a kadar devam edecek. Tüm Ramazan boyunca gece saatlerinde bedava internet imkanından yararlanmak için kampanyaya katılmayı unutmayın!

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Türk Telekom bedava internet kampanyası hem faturalı hem de faturasız hat kullanan aboneler için geçerli. Faturasız hat sahipleri kampanyadan faydalanabilmek için yüklenebilen minimum miktarda TL yüklemesi yaparak ve mobil uygulamadan “bana özel” sekmesi altından söz konusu kampanyaya dahil olabilirler.

Türk Telekom 10 GB Hediye Kampanyası’na Nasıl Katılınır?

Türk Telekom faturalı hat sahipleri için ise kampanyaya katılım SMS yoluyla yapılabildiği gibi internet ya da mobil uygulama üzerinden de yapılabilmekte. Türk Telekom mobil uygulamada yer alan “internet paketleri” sekmesinden kampanyaya iştirak etmek mümkün. Bununla birlikte kısa mesaj yolu ile Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyasından faydalanmak isteyenlerin ise SAHUR 2024 yazıp 5555’e SMS yollayarak başvuru yapmaları mümkün.

Türk Telekom Ramazan internet kampanyası yalnızca yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Bununla birlikte kampanyanın 9 Nisan’a kadar süreceğini de hatırlatalım. Kampanyadan Pttcell ve Teknosacell faturalı aboneleri de yararlanabilecektir; elbette diğer koşulları sağlamaları şartı ile. Bunun yanı sıra BIMcell, Vestelcell ve POcell gibi özel GPO tarifelerinde bulunan müşteriler ya da data tarifeleri aboneleri bahse konu 10 GB sahur kampanyasından yararlanamazlar.

Ramazan’a özel Türk Telekom 10 GB hediye internet kampanyasından faydalanan abonelerin kullanmadıkları haklar devredilemez; 9 Nisan 2024 tarihi saat 06:00’da kalan haklar sıfırlanacaktır. Bunların yanı sıra şunu da belirtmeliyiz ki; her hat kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilmektedir.