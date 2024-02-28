Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Turkcell 6G için Ericsson ve Nokia ile Anlaştı Teknoloji Haberleri Turkcell 6G için Ericsson ve Nokia ile Anlaştı Emine Emre 7 Görüntüleme

Ülkemizin en önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri konumunda bulunan Turkcell 6G için Ericsson ve Nokia ile güç birliğine gitti. Global çapta bilinirliği olan her 2 firmayla da anlaşma imzalayan Turkcell, 6G de hem ülkemizde hem de dünyada önemli aktörlerden biri konumunda yer almak istiyor. Turkcell ile Nokia ve Ericsson arasındaki anlaşmanın detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Turkcell 6G için Ericsson ve Nokia ile Anlaştı

90’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında mobil iletişim noktasında küresel çapta fırtına gibi esen Nokia ve Ericsson, 2010’lu yılların ardından bu popülerliklerini yitirseler de, halen piyasanın önemli paydaşları konumunda bulunuyorlar. Telekomünikasyon sektöründe büyük bir tecrübeye sahip olan her 2 firmayla, ülkemizin en büyük GSM operatörü Turkcell arasında 6G’ye yönelik olarak dikkat çekici bir iş birliğine gidildi.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

6G’ye yönelik AR-GE çalışmaları odağında gerçekleşen anlaşmalarda; Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Nokia Avrupa Başkanı Rolf Werner, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ve Ericsson Orta Doğu & Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ile diğer yetkililer hazır bulundu.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC’24) kapsamında her iki şirket ile imzalanan anlaşmalar ayrı ayrı yapıldı. Anlaşmaların ardından, şirket yetkileri tarafından önemli açıklamalar dile getirildi. Bu açıklamalarda özetle şunlar deklare edildi:

Turkcell Genel Müdürü Koç, imza töreninde konuşarak yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmakta kararlı olduklarını vurguladı. İnsanların yaşamını, teknolojiyi ve ekonomiyi olumlu etkileyecek adımlar attıklarının altını çizen Genel Müdür Ali Taha Koç, Türkiye’yi sektörde ön saflarda tutacaklarını ifade etti.

Nokia Avrupa Başkanı Rolf Werner de imza töreninde açıklamalarda bulunarak, Turkcell ile olan işbirliğinden memnuniyetlerini kaydetti. 5G’de olduğu gibi 6G’de de öncü rolü üstlenmek istediklerini belirten Nokia Avrupa Başkanı Rolf Werner, bu kapsamda Turkcell gibi değerli iş ortakları ile yaptıkları anlaşmaların kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Ericsson ile imza törenine katılan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör de imza töreninde; 6G teknolojisinin yeni dünyada hayati bir rol oynayacağını belirterek bu konuda öncü adımları atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Ericsson ile vardıkları anlaşmanın bu noktada stratejik bir hamle olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör; 6G’nin “Dijital dönüşümünü tamamlamış, programlanabilir bir fiziksel dünyada olmazsa olmaz” konumda olacağını belirtti.

Ericsson Orta Doğu & Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın da imza töreninde; 6G teknolojisinin pek çok sektörü derinden etkileyeceğini ifade ederek, Turkcell ile vardıkları iş birliği kapsamında Türkiye’nin teknoloji ve telekomünikasyon alanına katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.