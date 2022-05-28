Turkcell bedava internet paketleri ile başlattığı bu serüvende rakiplerine fark atarak Turkcell bedava internet 2022 hediyelerini kullanıcılarına sunuyor. Turkcell kampanyaları oldukça fazla olduğundan büyük ara farkla kendini göstermeye devam eden GSM firması Turkcell’in Faturalı ve Faturasız hediye internetler paketlerini inceleyelim

Turkcell Bedava İnternet 2022 Paketleri Nelerdir?

Bu kampanyalardan yararlanmak sizin kişisel tercihinize kalmış bir durumdur. Eğer kendiniz internete ihtiyaç duymuyorsanız; burada yerde alan kampanyaları ihtiyacı olan arkadaşlarınıza bildirebilirsiniz.

Turkcell Bip 1 GB Hediye İnternet 2022 Nasıl Yapılır?

Kampanya Adı: Turkcell Bip Bedava internet Hediyesi

Kampanya İçeriği: 1 GB Bedava internet

Kampanya Ücreti: Ücretsiz

Kampanya Koşulu: Bip uygulamasına sahip olmak gerekiyor.

Turkcell uygulaması olan Bip ile birlikte 1 GB bedava internet kazanmak için yapmanız gereken işlem tek olarak telefonunuzdan App Store veya Play Store mağazasından Bip uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Bu uygulamayı indirdikten sonra size gelecek sms ile birlikte bedava 1 GB internet kazanabilirsiniz.

Turkcell Sürpriz Nokta Bedava İnternet 2022

Kampanya Adı: Turkcell Sürpriz Nokta Kampanyası

Kampanya Son Tarihi: Bilinmiyor

Kampanya Hediyeleri: 1 GB bedava internet, 5 GB bedava internet, Fizy Üyeliği ve birbirinden farklı kutular sayesinde farklı bedava internet, bedava sms ve bedava dakika hediyeleri.

Turkcell Sürpriz Nokta oyunu ile hediyeler kazanmak isterseniz Turkcell Bip uygulamasını indirerek keşfet bölümünden “Turkcell Sürpriz Nokta” kanalına tıklayın ve takip işlemi uygulayın, daha sonra “Oyna” mesajı göndererek kutuların olduğu yerlere gidin ve kutuları toplayarak bedava internet kazanın.

Turkcell GNÇ 1 GB Bedava İnternet 2022

Paket Adı: Genç Turkcell Bedava 1GB internet

Paket İçeriği: 1 GB koşullu internet hediyesi

Paket Şartı: Hattınıza 30 TL üzeri yükleme yapmak.

Genç Turkcell paketleri kullanıcılara özel bedava 1 GB internetten yararlanabilmek için Turkcell GNÇ üyesi olmalısınız. Eğer ben zaten GNÇ’liyim derseniz yapmanız gereken tek işlem 30 TL veya üzerinde bir yükleme yapmanız dahilinde sizlere 1 ay geçerli 1 GB bedava internet hediye edilecektir.

Turkcell Yaani 2 GB Bedava İnternet Paketi 2022

Kampanya Adı: Turkcell Yaani Bedava internet

Kampanya Koşulu: Yaani uygulaması kullanmak.

Kampanya İçeriği: 2 GB internet

Kampanya Ücreti: Ücret Yok

Yeni Turkcell uygulaması olan yerli arama motoru uygulaması yaani ile birlikte uygulama indirdikten sonra her gün uygulama içerisinde arama yaparak bir hafta sonucunda kazanabileceğiniz 2 GB bedava internet sms sonrası hattınıza otomatik olarak yüklenecektir.