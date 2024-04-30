Ülkemizin en köklü GSM şirketlerinden biri olan Turkcell 30. yılını kutluyor. 30 yıldır kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Turkcell, müşteri memnuniyetine en önem veren şirketlerden biri. 30. yıl kutlamasını abonelerine hediye kampanya düzenleyerek kutlayan Turkcell paketleri 2’ye katladı. İşte Turkcell’in iki kat SMS, internet ve dakika verdiği kampanyanın detayları…

Turkcell Paketleri 2’ye Katladı! İşte Muhteşem Turkcell 30’uncu Yıl Hediyesi!

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden Turkcell otuzuncu yılına özel “ikiye katla hediyesi” duyurdu. Kampanya kapsamında Turkcell abonelerinin paketlerindeki konuşma, kısa mesaj ve internet hakları ikiye katlanıyor. Turkcell’in otuzuncu yılına özel hazırlanan bu kampanyadan yalnızca bir defa faydalanılabiliyor.

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Turkcell’in ikiye katla kampanyasını duyurmasının ardında pek çok Turkcell abonesi “Turkcell paketi ikiye kampanyasından nasıl yararlanılır” araştırması yapmış durumda. Biz de içeriğimizde bu kampanyadan nasıl yararlanılır, açıklayalım.

Turkcell 30. Yıl Kampanyasına Katılım Nasıl Yapılır, Kampanya Ne Zaman Bitiyor?

Öncelikle Turkcell 30. yıla özel ikiye katla kampanyasından yalnızca bir kere ve 31 Mayıs’a kadar katılınabilir, bunu belirtelim. Kampanyadan faydalanmak için bu tarihi kaçırmayın. Bununla birlikte Turkcell’in 30. yıl hediye kampanyasına SMS ile ya da mobil uygulamadan katılım sağlamak mümkün.

Kısa mesaj yoluyla kampanyaya katılmak için “30YIL” yazarak 2222’ye mesaj göndermek yeterlidir. Turkcell mobil uygulamasından katılmak içinse; uygulama içerisinden “Hediyeler” bölümüne girerek “hediyeler havuzunda” bulunan söz konusu kampanyanın “şimdi katılın” sekmesine tıklayarak kampanyadan faydalanılabilir.

Turkcell 30. Yıl Kampanyası Detayları

Kampanya kapsamında abonenin paketinde bulunan tüm konuşma, SMS ve internet hakları ikiye katlanmaktadır. Hediyeleri kullanmak için belirlenen süre ise 1 aydır. 1 ay içerisinde kullanılmayan haklar silinmektedir. Kampanyaya katılım sağladıktan sonra Turkcell’den onay nitelinde bir mesaj gelmektedir. İlgili mesaj ise şu şekildedir:

“Turkcell’den 30. yıl kampanyası! Kampanya kapsamında bir ay geçerli olacak şekilde yurt içi her yöne xxx SMS, xx GB, xxxx DK hediyeleriniz hattınıza tanımlanmıştır. Tanımlanan tüm hediye paketlerinizi Turkcell uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz.”

Bu mesaj eğer tarafınıza ulaştı ise kampanyaya katılım sağlamışsınız demektir. Mesajda da belirttiği gibi hediye dakika, internet ve SMS hakları uygulama üzerinden görüntülenebilir. Turkcell abonesi iseniz 30. yıl kampanyasına katılmayı ve hediyeleri kazanmayı unutmayın. Turkcell 30. yıl kampanyası son katılım tarihi 31 Mayıs!