TÜBİTAK 61. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türiye’nin çip üretimi konusundaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye yerli çip üretimine başlıyor. Elektrikli araçlar, beyaz eşya ve yenilenebilir enerji alanları başta olmak üzere pek çok alanda kullanılacak olan yerli ve milli çipler hakkında Kacır’ın açıklamaları içeriğimizde.

Türkiye Yerli Çip Üretimine Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Tübitak’ın kuruluş yıldönümü töreninde konuma yaptı. Türkiye’nin yerli çip ve sensör üretimine başlayacağını aktaran Kacır, üretim için gereken tesisin yapımına kısa zaman içerisinde başlanacağını söyledi.

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Kacır konuşmasında, çip ve sensör üretim merkezinin temelinin önümüzdeki dönemde atılacağını aktardı. Açıklamaya göre tesiste önce 110 nm teknolojisi ile akabinde ise 65 nm teknolojisi ile üretim gerçekleşecek. Üretilen çiplerin öncelikle elektrikli araçlara yönelik olacağını söyleyen Bakan Kacır, ilerleyen süreçte de yenilenebilir enerji sistemleri için ihtiyaç duyulan çiplerin geleceğini söyledi.

Bunların yanı sıra Mehmet Fatih Kacır tesiste, hassas sensör üretimi de yapılacağını ve bu sensörlerin de beyaz eşya sektöründe kullanılabileceğini aktardı. Tesis hakkında detayları paylaşan bakan, üretim merkezi için Katar ile anlaşma yağıldığını ve Hamad Bin Halife Üniversitesi ile imzaların atıldığını aktardı.

Yeni Çip Üretim Tesisi İstihdama Katkı Sağlayacak

Kacır konuşmasında, 65 nanometre üretim hattı için gereken meblağın 30 milyon dolar seviyesinde olduğunu ve bu tutarın Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından karşılanacağını aktardı. Tesiste; odaların inşası, ekipmanların Katar’dan nakliyesi ve merkeze kurulması ve bunların yanı sıra çip üretim merkezinin işletilmesinden de Tübitak Bilgem’in sorumlu olacağını belirten Kacır, tesisin kurulmasını takiben bir yıl içerisinde üretime start verileceğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre Katar’dan gelen makineler Gebze Kampüsü’ne konulacak. Bundan yaklaşık 12 aylık bir süre sonunda da 65 nanometre üretim bandı faaliyetine başlayacak. 65 nm’lik çip üretimi ülkemiz için önemli bir ilk diyebiliriz. Türkiye – Katar ortaklığında kurulan bu tesis, her iki ülkenin de ihtiyaçlarının üretildiği ve piyasaya çıkarıldığı bir merkez olacak.

Bakan Kacır, yerli ve milli çip üretim tesisinin, ülkemizin cari açığını azaltmaya yardımcı olacağını söyledi. Milli gelire de olumlu olarak etki edeceği söylenen bu çip üretim tesisi aynı zamanda ülkemiz gençlerine istihdam da sağlayacak.