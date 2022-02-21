Türkiye’nin Yeni Mobil Operatörü Gelecek Ay Hizmete Girecek

NETGSM firmasının başkanı Adem Öcal Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dördüncü cep telefonu operatörünün Mart ayından itibaren abone almaya başlayacağını söyledi.

Başkan, “Diğer mobil operatörlere kıyasla katma değerli hizmetlere sağlayacağımız yakın destekle fark yaratacağız” dedi.

Öcal, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada; NETGSM’nin sabit ve sanal telefon hizmetleri sunduğunu ve internet sağlayıcısı olarak hizmet verdiğini belirterek; iletişim altyapısı lisansını 2009 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) aldığını da söyledi.

NETGSM’nin Turkcell ile yaptığı anlaşmayla kendi cep telefonu veya GSM şebeke altyapısını kurduğunu ve sanal mobil şebeke hizmetlerini de genişlettiğini anlatan Öcal; bunun bir ilk olduğunu vurguladı.

Şirketin VoIP SMS abonelerinin sabit telefon hizmetlerinde (STH) 200.000’e yaklaşması ile benzer hizmetler sunan rakipleri arasında; altıncı sıraya yükselme ayrıcalığına sahip olduğunu ve NETGSM’yi mobil hizmetlerde güçlü bir konuma getirdiğini söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen; araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleriyle yazılım ve donanımlarının geliştirilmesine öncelik verildiğini vurgulayarak; şirketin çok yetenekli bir iş gücüne ve kendi veri merkezine sahip olduğunu da ekledi.