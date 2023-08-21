TurkNet İnternet Fiyatlarına Zam Yaptı!

Ülkemizin en çok kullanılan internet hizmetlerinden olan TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

Günümüzde ülkemizdeki internet hızı ortalama 35 Mbps olarak biliniyor. TurkNet, kullanıcılarına 50 Mbps hız sunarak, ülkemizde kullanıcılara en çok hız veren internet hizmeti olarak yer alıyor.

Geçtiğimiz ocak ayına kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL’ye çıkıyordu. Ancak 20 Ocak tarihinde yapılan zam sonrası 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL olan farklı altyapı üzerinden alınan hizmet de artık 249.90 TL oldu.

Bugün yapılan haber ile TurkNet aylık abone ücreti 299.90 TL’ye yükseldi. Yaklaşık olarak %20’lik bir artış olsa da, birçok kullanıcı durumdan şikayetlerini dile getirdi.

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