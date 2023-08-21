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TurkNet İnternet Fiyatlarına Zam Yaptı!

Günümüzde ülkemizdeki internet hızı ortalama 35 Mbps olarak biliniyor. TurkNet, kullanıcılarına 50 Mbps hız sunarak, ülkemizde kullanıcılara en çok hız veren internet hizmeti olarak yer alıyor.

İbrahim Özbek

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turknet zamlandı

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Ülkemizin en çok kullanılan internet hizmetlerinden olan TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

Günümüzde ülkemizdeki internet hızı ortalama 35 Mbps olarak biliniyor. TurkNet, kullanıcılarına 50 Mbps hız sunarak, ülkemizde kullanıcılara en çok hız veren internet hizmeti olarak yer alıyor.

Geçtiğimiz ocak ayına kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL’ye çıkıyordu. Ancak 20 Ocak tarihinde yapılan zam sonrası 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL olan farklı altyapı üzerinden alınan hizmet de artık 249.90 TL oldu.

turknet zamlandı

Bugün yapılan haber ile TurkNet aylık abone ücreti 299.90 TL’ye yükseldi. Yaklaşık olarak %20’lik bir artış olsa da, birçok kullanıcı durumdan şikayetlerini dile getirdi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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