Tuşlu Telefonlar – 2021

İlk başlarda kişiler arası iletişimi sağlamak için icat edilen telefonların daha sonrasında teknolojinin de gelişmesiyle birlikte birçok yeni modeli piyasaya sürüldü. Biz istesekte istemesekte hayatımızın bir parçası olmayı başarmış cep telefonları günümüzde sağladığı imkanlar sayesinde ilk üretilmeye başladığı zamandan bu yana bir devrim niteliği taşıyor diyebiliriz. Gelin birlikte ilk hallerini inceleyelim ve yorum yapalım.

1- Samsung B310 Dual Sim

Yıllardır telefon konusunda pratik çözüme yönelik tasarımlara imza atan Samsung iki hat özelliğini aynı ekran üzerinden yönetilebilme imkanı sunuyor. Aynı veya farklı operatörlere bağlı iki numarayı bir arada kullanma imkanı sağlaması sebebiyle de cep telefonu üzerinden yapılacak işlemleri oldukça pratikleştiriyor.

İçerisinde birçok oyun konseptini barındıran Samsung B310 müzik çalma, ses kayıt, video oynatıcı, yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle de uygulamalara kısa yoldan ulaşma imkanın sağlayan kolay bir tasarıma sahip modeldir.

2- Samsung S5611

Samsung S5611, ergonomik yapısı ve estetik tasarımıyla bir telefondan beklenen tüm özellikleri sağlıyor. 12.9 mm incelik ve 90 gramlık ağırlığıyla, 5 megapiksel kamera ve kaliteli fotoğraflar çekmek için oldukça ideal bir model. Dilerseniz fotoğraf düzenleme özelliği ile çekilen fotoğraflar üzerinde düzenleme yapabileceğiniz bu modelin 250 MB dahili hafızası bulunuyor. Üstelik MicroSD hafıza kartıyla hafızasını arttırmak da mümkün. 3G internet kullanımı bulunan telefon S5611 pil gücü sayesinde şarjı 310 saate kadar dayanabiliyor. Bulundurduğu oyun kapasitesi, radyo veya MP3 kaydetme özelliği, ses kayıt özelliği ile de birçok ihtiyacı karşılayan fonksiyonel bir model.

3- Nokia 8810

Ergonomik yapının ve sade tasarımın teknolojiyle buluştuğu Nokia 8810 uzun süreli pil ömrü sayesinde tek şarjla 25 gün gidebilen aynı zamanda diğer telefonlardan ayıran kulağa uyumlu tasarlanmış modeliyle telefon görüşmelerini oldukça pratikleştiriyor.

İnternette kaliteli vakit geçirmek için bağlandığı 4G teknolojisiyle videoları rahatlıkla izleyebilir, pratik bir şekilde sohbet edebilirsiniz. Kaliteli ve net fotoğraf çekim özelliği ile harika bir model diyebiliriz.

4- Nokia 8110

Nokia 8110, 4G altyapısı ve 2.4 inç ekran genişliği ile neredeyse güncel teknoloji konforunu yaşatan bir model. Esnek tasarımı sayesinde çarpma ve düşme gibi kazalara karşı üstün dayanıklılık gösterirken cihaz sağladığı pratik kullanım özelliği, eklenebilir hafıza, kaliteli fotoğraf çekimi ve yüksek ses kalitesi özelliğiyle harika bir telefon kullanma ayrıcalığı sağlıyor.

5- Energizer Energy E241

Hem geçmişten gelen tuşlu telefon kullanma rahatlığından vazgeçemeyen hem de modern çağın akıllı telefon teknolojisinden faydalanmak isteyenler için Energizer Energry E241 model cihaz tam size göre.

Güncel yazılım ve estetik kasasıyla dikkat çeken bu model sayesinde teknolojiyi yakından takip etmek mümkün. 1900 mAh pil gücü ve 2.4 inç ekranıyla kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunan model çift sim desteği ile de çok büyük kolaylık sağlıyor.

6- Xiaomi Qin 1S

Xiamoi, Qin 1S ile standart cep telefonu modellerinden oldukça farklı. 2.8 inç büyüklüğündeki ekranı ve tuş takımının erkanın altında yer alması sebebiyle günümüz teknolojisinin alışılagelmiş modellerine hiç benzemiyor.

256 MB ram belleğe sahip ve depolama kapasitesi de 512 MB olan cihaz kulaklık ve kamerası bulunmuyor. Çift sim kart kullanma özelliğiyle iletişim ihtiyacı açısından iş görür bir telefon. Siyah ve beyaz renkleri mevcut.

7- Nokia 230

Tuşlu telefon kullanımından vazgeçmeyenlerin gözdesi Nokia, yenilikçi teknolojiyle birleştirilmesinin sonucunda arttırılabilir hafıza özelliğine sahip. Video izleme ve çekimi için gerekli teknik donanıma sahip model 2G hızında internete bağlanma imkanı sağlıyor. Oyun çeşitliliği fazla olan cihaz, geleneksel iletişim özellikleriyle modern teknolojinin birleşiminden doğan bir model olup Nokia kalitesinde kolay kullanım imkanı

sunuyor.

8- Blackview BW1000

Blackview BW1000 ile tüm doğa koşullarına karşı dayanıklılığı ve yüzeyindeki detaylı koruyucuları ile zorlu arazi şartlarında kesintisiz iletişim sağlayan harika bir model.

Çalar saat, takvim, fener, bluetooth, hesap makinesi, görüşme kaydı ve mikro USB portu ile standart teknolojik özelliklere de sahip model çift hat desteğine sahip her zevkten kullanıcının gönül rahatlığıyla edinebileceği bir model.