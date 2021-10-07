Twitch’te Veri İhlali Uyarısı – Uzmanlar Tetikte!

Çarşamba günü birden fazla medya kuruluşu Amazon’un video oyunu akış platformu Twitch’in; hassas kaynak kodunu ve içerik oluşturuculara yapılan ödemelerle ilgili ayrıntıları ifşa ettiğini söyleyen; anonim bir bilgisayar korsanı tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Amazon’un Valve Corp.’un baskın Steam mağazasına potansiyel bir rakip olan bir dijital oyun dağıtım platformu başlatma planları da sızıntının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bloomberg daha önce platformun bir dijital oyun mağazası için planlarını bildirmişti.

Komplo teorisyenleri tarafından desteklenen bir internet mesajlaşma panosu olan 4Chan’da, hareketin “çevrimiçi video akışı alanında daha fazla bozulma ve rekabeti teşvik etmek” için tasarlandığını söyleyen bilgisayar korsanı tarafından 125 gigabayt veri içeren bir bağlantı yayınlandı.

Bilgisayar korsanı, endüstri web sitesi Video Games Chronicle‘a göre; video akış alanını “iğrenç zehirli bir çöplük” olarak nitelendirdi. Gamesindustry.biz’e göre, sızdırılan verilerin; platformun en iyi yayıncılarının Ağustos 2019’dan Eylül 2021’e kadar ödemeler yoluyla ne kadar kazandığını; ve bazı kanalların 9,6 milyon dolara kadar kazandığını detaylandırdığı söylendi.

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