Twitter Hoşlanmadığınız Kişileri Sizin Yerinize Engelleyecek! Şimdi İşler Değişti!

Twitter üzerinde pek çok kişinin hayata dair söylemleri, paylaşımları ve güncel olarak fikirleri bulunuyor. Bu fikirlerle birlikte insanlar kendine doğru çok daha etkili bir yaklaşımla ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca Twitter ile ilgili olarak hem hoşlanmadığınız kişileri engellemek hem de rahat bir atmosfere merhaba demek için yeni bir güvenlik önlemi geliştirdi. Güvenlik modu aktif edilince sevmediğiniz insanları sizin yerinize engelleyecek.

Şimdilik yalnızca ufak bir grup ile test edilen özellik, oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor. Bu konuya dair yeni ve etkili bir yaklaşımla yaklaşabiliriz aslında bakarsanız. Çünkü hem Twitter üzerindeki yeni rahat yaşamlar hem de insanların istediği fikri savunabilmesi gibi durumlar pek çok kişiyi birbirine düşürüyordu. Bu yüzden yapılacak olan çalışmalar içerisinde herkese kolay ve etkili bir çalışma ortamı yaratmak için yeni düzenlemelerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bu yüzden de Twitter üzerinde organize edilen ne kadar büyük sorun var ise engelleyerek çözüme ulaşılıyor idi. Peki ama bu konuda Twitter nasıl bir çözüm üzerinde çalışıyor? Gelin o konuya da yakından göz atalım.

Herkes engellenmeyecek ama işler değişecek!

Burada önemli olan şey engelleme konusundaki yapılandırma çalışması olacak. Herkes tam olarak engellenmeyecek belki ama sizi takip eden hesapların da sıklıkla etkileşim kurduğu hesaplar dahil edilmeyecek. Yani biraz daha işler farklı ilerlemiş olacak diyebiliriz. Twitter’ın yeni özelliği, hemen kullanıma girmeyecek. Şirket, bu özelliği öncelikle 1.000 kişilik İngilizce dil konuşan küçük bir grupla test edecek. Twitter, engelleyeceği hesapları algoritmasına göre belirleyecek. Bu süreçte Tweet’in içerdiği bağlam göz önüne alınacak ve bu bağlamı aşan cevaplar belirlenecek.

Bu yüzden bu konuda yapılacak olan çalışmalarla kişiler kendilerine yönelik geniş bir kitleye hitap etmiş olacak ve burada amaç tamamen insanlarla ilgili seçeneklere odaklanmak olacak diyebiliriz.