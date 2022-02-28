Ukrayna, Apple’ı Rusya’daki Hizmetini Durdurmaya Çağırdı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, bu hafta başlarında Apple CEO’su Tim Cook’a bir mektup yazdı. Bu mektupta hükümet yetkilisi, ürünlerinin satışını durdurmasını ve hatta Rusya’nın App Store’a erişimini engellemesini istedi.

Fedorov’un mektubu, devam eden krizde (Ukrayna’nın işgali) Apple’ın desteğini istediğini belirtti. Markanın Rusya’daki kullanıcılara hizmet ve ürünlerini tedarik etmeyi bırakmasını istiyor.

Şu anda Apple, iPhone’larını, Mac’lerini ve diğer ürünlerini Rusya’daki resmi web sitesi aracılığıyla satıyor. Ancak ABD, şirketin belirli ürünleri Rusya’ya ihraç etmesini engelleyecek yaptırımları zaten zorladı. Ancak bu hamle şu anda satışları durdurmadığı için markayı henüz etkilememiş olabilir.

Mektupta, “Size hitap ediyorum ve eminim ki sadece duymakla kalmayacak, aynı zamanda Ukrayna’yı, Avrupa’yı ve son olarak tüm demokratik dünyayı kanlı otoriter saldırganlıktan korumak için mümkün olan her şeyi yapacaksınız. Bu tür eylemlerin, Rusya’nın gençlerini ve aktif nüfusunu, utanç verici askeri saldırganlığı proaktif olarak durdurmaya motive edeceğinden eminiz.” dedi.