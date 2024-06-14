Üniversitede Yapay Zeka Dönemi Başlıyor, Hangi Bölümler Olacak?

Yapay zeka hayatımızın her alanında yer almaya başladı. AI teknolojisinin bu denli gelişimi bu alanda akademik eğitime yönelik yeni girişimleri doğurdu. Bu kapsamda daha önce, üniversitelere yapay zeka bölümlerinin açılacağı yönündeki haberleri duyurmuştuk. Pek çok öğrenciyi heyecanlandıran bu haberle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nı yaptığı açıklamaya göre üniversitede yapay zeka dönemi başlıyor. 2024 – 2025 eğitim öğretim yılında AI teknolojisi dersleri başlayacak, peki hangi bölümler olacak? İşte ayrıntılar…

Üniversitede Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapay zekanın üniversitelere geldiğini duyurdu. 2024 – 2025 yılında AI dersleri başlayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) iş birliği ile gerçekleştirilen bu proje kapsamında yapay zeka dersleri müfredata eklenecek. Çağımız teknolojisinde hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlayan AI teknolojisinin üniversitelerde okutulması gençlerin bu alana olan ilgisini verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

AI derslerinin üniversitelere geçişinde BTK Akademi eğitim altyapısı kullanılacak ve içerikler ise üniversitelerle oluşturulacak. Bu kapsamda ilk etapta 12 ön lisans programı açılacak. 5 adet de AI temelli lisans programı gelecek ancak bu bir sonraki aşamada olabilir. Bahse konu ön lisans programları kapsamında bazı dersler BTK Akademi tarafından verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre ilgili yapay zeka dersleri öğrencilerin transkriptlerine yansıyacak. Yani öğrencinin BTK Akademi’den aldığı dersler resmiyet kazanmış olacak.

Bakan Uraloğlu’nun yaptığı açıklamaya göre Haziran ayında yapay zeka temelli derslerin hazırlıkları tamamlanmış olacak. Yapay zeka dersleri üniversitelere gelecek ancak eğitmenler bu alanda ne kadar tecrübeli? Bu soru ön lisans programına kayıt yaptıracak hemen herkesin aklına gelmekte. Elbette tüm bu süreç yeni bir girişim ve üniversitelerdeki eğitmenlerde yeterince tecrübeli değil. Ancak, yapılan açıklamaya göre eğitmenler de AI teknolojisi eğitimleri alacaklar ve bu alandaki yetkinlikleri artacak.

Yapay Zeka Bölümleri Hangi Üniversitelere Açılacak?

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın belirttiği üzere aşağıdaki üniversitelere yapay zeka bölümleri açılacak:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitelere Açılacak AI Bölümleri

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ilk etapta 12 ön lisans programı 2024 – 2025 eğitim öğretim yılında başlatılacak. Açılması planlanan AI bölümleri şu şekilde listelenebilir: