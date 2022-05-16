Üniversitelerde NFT ve Blockchain Bölümleri Açılıyor!

Hem dünya genelinde hem de ülkemizde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni eğitim türü okullara giriyor. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde NFT ve blockchain için dersler ve bölümler açılacak.

Özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber teknoloji dünyasında birçok yenilik ortaya çıktı. Bunlardan birisi NFT diğeri ise metaverse oldu. Dünya genelinde hem NFT için hem de metaverse için büyük bir çalışma söz konusu durumda. Hal böyle olunca ülkelerde çağa ayak uydurmak için eğitim sistemlerinde belli düzenlemelere gidiyor. Özellikle Avrupa’da birçok şehirde yer alan NFT bölümleri, artık ülkemizde de eğitim öğretim planına dahil olacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki dönemler ülkemizde NFT ve blockchain bölümleri açılacak. Aynı zamanda metaverse içinde dersler ve bölümler eklenebilir.

NFT ve blockchain bölümleri, hem geleceğe yatırım olacakken, hem de yeni bir iş sahasını ortaya çıkaracak. Şu an için hangi yıldan itibaren başlanacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. YÖK başkanı, NFT ve blockchain konusunun altını çizerken, önümüzdeki günlerde bölümler hakkında detaylı açıklama yapması bekleniyor.

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