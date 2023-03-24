USB-C Şarjlı AirPods Pro 2, Bu Yıl Çıkacak!

Bilinen Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni kablosuz kulaklıkların lansman tarihleri hakkında bilgi verdi. Ancak USB-C bağlantı noktasına geçiş yalnızca AirPods Pro 2 için geçerli olacak ve tüketiciler sırf şarj bağlantı noktasındaki bir farklılık için ‘Pro’ modellere ekstra ödeme yapmak zorunda kalabilir. Apple’ın USB-C kablosuz şarj kutusunu ayrı olarak satıp satmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

USB-C şarj kutusuna sahip AirPods Pro 2’nin ne kadara mal olacağı bilinmiyor, ancak önceki modelle aynı fiyata yani 249 dolara satışa çıkabilir. Air Pods Pro 2’nin Lightning bağlantı noktası sunan versiyonu ise 199 dolar fiyat etiketi taşıyacak.

Yeni AirPods Pro 2’deki en önemli değişikliklerden biri, Lightning bağlantı noktasından USB-C şarj bağlantı noktasına geçiş olacak. Bu değişiklik küçük görünebilir ancak bu, tüketicilerin kulaklıklarını şarj etmek için artık fazladan kablo taşımalarına gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Yeni şarj kutusu, Qi kablosuz şarjı da destekleyerek daha da fazla kolaylık sağlayacak.

USB-C şarj bağlantı noktasına geçiş heyecan verici bir haber olsa da, yalnızca Air Pods Pro 2 ile sınırlı görünüyor. Analistler, yeni AirPods Pro 2’nin 249 dolardan başlayabileceğini tahmin ediyor; bu, Amazon ve Verizon gibi yerlerde rutin olarak 199 dolara satılan AirPods’un Lightning girişli versiyonundan 50 dolar daha fazla.

Apple’ın USB-C kablosuz şarj kutusunu ayrıca satmayı planladığına dair bir gösterge yok. Şirketin geçmiş iş uygulamalarına bakıldığında, bunu yapmaları da pek olası görünmüyor. Bu nedenle, USB-C bağlantı noktasına sahip yeni şarj kutusunu istiyorsanız AirPods Pro 2’yi satın almanız gerekecek.