Uygun Fiyat, Şık Tasarım: Nubia Watch GT Özellikleri Tanıtıldı!

Çin menşeli teknoloji markalarından biri olan Nubia, özellikle akıllı telefon pazarında güçlü telefonları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Amiral gemisi telefon segmentinde yüksek performanslı ürünler sunan Nubia, şimdi de yeni akıllı saatini tanıttı; Nubia Watch GT. Uygun fiyat ve şık bir tasarımla gelen Nubia Watch GT özellikleri tanıtıldı. İşte ayrıntılar…

Nubia Watch GT Özellikleri Belli Oldu, 15 üne Kadar Pil Ömrü!

Nubia amiral gemisi telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcili Z70 Ultra akıllı telefonunu tanıttıktan sonra şimdi de yeni akıllı saatini lanse etti; Nubia Watch GT. Markanın bu yeni akıllı saati gelişmiş özellikler, şık tasarım, şeffaf parçalar, uzun pil ömrü ve uygun fiyat gibi pek çok dikkat çekici niteliğe sahip. Oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği düşünülen Nubia Watch GT özelliklerine bakalım.

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Dairesel bir tasarıma sahip olan Nubia Watch GT, 450 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve markanın açıkladığı üzere cihazın pil ömrü ise 15 güne kadar dayanmakta. 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile gelen akıllı saat 466 x 466 piksel çözünürlük ve 326 ppi yoğunluk sunmakta. Yuvarlak bir ekrana sahip olan cihaz ince bir çerçeveye sahip ve ön kısmın yüzde 87’lik alanı kullanılmakta.

Şeffaf bir çerçeveye sahip olan Nubia Watch GT kırmızı detayları ile dikkat çekmekte ve çift dokulu bir düğmesi bulunmakta. Dayanıklılığı ile de ön plana çıkan akıllı telefon IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede toza ve suya karşı dayanıklı bir yapısı bulunmakta. Watch GT’nin en önemli özelliklerinden biri yapay zeka teknolojisi ile donatılması. Söz konusu AI teknolojisi, Tencent Hunyuan AI dil modeli ile akıllı saate entegre edilmiş durumda.

Fiyatı Ne Kadar, Global Pazara Ne Zaman Çıkar?

Tencent Hunyuan AI teknolojisi Transformer sinir ağı mimarisini baz almakta ve bu sayede Nubia akıllı saati pek çok gelişmiş görevi kolaylıkla yerine getirebilmekte. Saatin en önemli özelliklerinden birinin bu AI teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz. Nubia Watch GT, AI Health Large teknolojisini de barındırmakta. Bu teknoloji sayesinde cihaz nabız ölçme, stres, hareket, kandaki oksijen değeri ve çift bantlı GPS sensörlerinin doğruluk oranını artırmakta. Bunların yanı sıra akıllı saatte 100’ü aşkın spor modu olduğunu da hatırlatalım.

Cihaz hakkında en çok merak edilen konulardan biri elbette Nubia Watch GT’nin fiyatı. Cihaz hali hazırda Çin piyasasında satışa çıktı ve fiyatı da yaklaşık 700 Çin Yuanı, yani 3300 TL kadar. Peki Nubia Watch GT ne zaman global pazara çıkar? Bu sorunun cevabı kesin belli olmasa da saatlin küresel pazara çıkması beklenmekte.