Çin menşeli teknoloji markası Honor, akıllı telefon piyasasında olduğu kadar akıllı saat alanında rekabetçi bir politika uyguluyor. Hem fiyatıyla hem de performansıyla kullanıcının ilgisini çeken marka, yeni akıllı saati Honor Watch 5 ile gündemde. Uygun fiyata yüksek performans sunan Honor Watch 5 satışa çıktı. Cihaz Avrupa piyasasında yerini aldı peki Türkiye’ye gelecek mi? İşte detaylar…

Uygun Fiyata Yüksek Performans: Honor Watch 5 Satışa Çıktı!

Honor, IFA 2024 etkinliğinde Honor Watch 5 akıllı saatinin tanıtımını yapmıştı. Şimdi ise cihaz bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunuldu. Özellikleri ve performansı itibarı ile oldukça dikkat çeken Honor’ın yeni akıllı saati, Türkiye’deki kullanıcıların da ilgisini çekti ancak ülkemizde satışa sunulacak mı ya da ne zaman Türkiye pazarına gelecek, bu konuda henüz bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte Honor Watch 5’in Türkiye pazarına da sürülmesi bekleniyor.

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Honor Watch 5 şık bir tasarıma, güçlü performansa ve uygun bir fiyata sahip. 11 mm kalınlığında ve 35 gr ağırlığında olan saat hafifliği ile son derece kolay bir kullanım sunuyor. 1,85 inç büyüklüğünde AMOLED panele sahip olan cihazın ekranı yüksek çözünürlük sunmakta. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesinin (SpO2) ölçümünü 7/24 yapabilen cihaz pek çok sağlık takibi özelliğini barındırmakta.

Uyku takibi özelliği bulunan Honor Watch 5 sağlıklı yaşam konusunda kullanıcılarına öneriler sunmakta. Spor tutkunları için son derece uygun olan bu akıllı saat 85 spor modu ile geliyor. Bisiklet, koşu, yüzmenin de yanı sıra cihazda 12’si profesyonel olan egzersiz modu yer almakta. Honor Watch 5 su sporları için de uygun zira 5 ATM suya dayanıklılık özelliği bulunmakta. Bu özelliği sayesinde 50 metre derinliğe kadar su geçirmeme garantisi bulunuyor.

15 Güne Kadar Pil Ömrü

Batarya kısmına baktığımızda ise 480 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Turbo X Akıllı Güç Yönetimi özelliği bulunan akıllı saat bu sayede 15 güne kadar pil ömrü sunmakta. Söz konusu özellik güç tüketiminde optimizasyon sağlıyor ve batarya ömrünün uzamasına yardımcı oluyor. Tüm bunların yanı sıra Honor Watch 5, kişiselleştirme konusunda da oldukça iyi. Bu kapsamda cihazda 400’den fazla ara yüz bulunmakta.

AccuTrack GPS teknolojisi özelliği de bulunan Honor Watch 5 hassas konum takibi yapabilmekte. 64 MB RAM ve 4 GB depolama alanına sahip olan Honor akıllı saat silikon ve deri kayış seçenekleri ile kullanıcıya sunuluyor. Sillikon kayışta altın rengi ve siyah; deri kayışta ise yeşil renk ile gelen akıllı saat son derece şık bir tasarıma sahip.

Honor Watch 5 Fiyatı Ne Kadar?

Cihazın fiyatına gelince ise silikon kayışlı modellerin yaklaşık 150 dolar, deri kordona sahip olan modelin ise 170 dolar olduğunu belirtebiliriz. Orta seviye akıllı saat grubunda yer alan Honor Watch 5’in ülkemizde satışa çıkması halinde yüksek bir taleple karşılaşması beklenmekte. Honor Watch 5 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: