Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı 6 GB VRAM’li NVIDIA RTX 3050 Görüntülendi Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı 6 GB VRAM’li NVIDIA RTX 3050 Görüntülendi Fatih Kuruçay 8 Görüntüleme 0

Oyun severler için uygun fiyatlı bir ekran kartı alternatifi olarak geliştirilen 6 GB VRAM’li NVIDIA RTX 3050, Citilink’in internet sitesinde görüntülendi. Şubat 2024’te piyasaya sürülmesi beklenen ekran kartı, Nvidia’nın GPU marka ortağı Palit’in üç yeni modeli arasında yer alıyor. Bunlar RTX 3050 StormX, StormX OC ve KalmX oluyor. Sızan bilgilere göre, bu kartlar 6 GB GDDR6 VRAM kapasitesine sahip oluyor.

RTX 3050 115W TGP değerine sahip

Citilink’in listesine göre, KalmX modeli, RTX 3050’nin fansız çeşidi olarak dikkat çekiyor. Ancak pasif soğutucunun uzun oyun oturumlarını nasıl yöneteceği merak konusudur. RTX 3050 6 GB’nin teknik özelliklerine bakıldığında, GPU’nun 115W TGP’ye sahip olduğu görülüyor. Şu anda piyasada bulunan 8 GB’lık model ise 130W TGP’ye sahiptir. Yeni ürün, öncekine göre yüzde 13 daha az güç tüketiyor.

Nvidia henüz bu ekran kartının varlığını doğrulamadığı için, piyasaya sürülene kadar bazı değişikliklerin olabileceği unutulmamalıdır. Daha düşük VRAM kapasitesinin yanı sıra, bu yeni küçültülmüş ekran kartının performansı da biraz daha düşük olabilir.