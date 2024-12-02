Uygun Fiyatlı AOC Oyuncu Monitörü Satışa Çıktı, İşte Özellikleri!

1967 yılında kurulan Tayvan menşeli AOC bilgisayar ekranları üretmekte ve dünya çapında en çok tercih edilen monitör markalarından biri. Bu kapsamda marka, kaliteli görüntü, yüksek performans ve bütçe dostu bir ekranı piyasaya sundu. Uygun fiyatlı AOC oyuncu monitörü Q27G41E satışa çıktı. İşte cihazın özellikleri…

Uygun Fiyatlı AOC Oyuncu Monitörü Satışa Çıktı

AOC son zamanlarda üretimi hızlandırdı ve arka arkaya pek çok monitörü piyasaya sundu. Bu kapsamda ürün skalasına bir yeni ekran daha ekleyen marka, AOC Q27G41E oyuncu monitörünü satışa çıkardı. Bütçe dostu bir model olarak ön plana çıkan cihaz üst seviye performansı ile de dikkat çekmekte.

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27 inç büyüklüğünde bir IPS panele sahip olan ekran 2K çözünürlüklü (2560×1440) ve 180 Hz tazeleme hızı sunuyor. 1 ms’lik bir tepki süresi ile gelen monitör, özellikle hareketli sahnelerde kesintisiz ve net bir görüntü sunmakta. HDR10 desteğine sahip olan monitör, karanlık ve parlak sahnelerde yüksek görüntü kalitesi sunmakta.

AOC’un yeni uygun fiyatlı oyuncu monitörü Adaptive Sync, MBR Sync teknolojilerine sahip. Bu özellikler sayesinde görüntüde takılma, yırtılma, bulanıklık, hayalet görüntü gibi kaliteyi düşüren negatif durumlar yaşanmamakta. % 100 sRGB renk gamını kapsayan monitör renk doğruluğu konusunda son derece iddialı ve Delta E <2 renk hassasiyetine sahip. Bunların yanı sıra oyuncu monitörü %93 DCI-P3 renk gamını da kapsamakta ve 8-bit renk desteği sayesinde oldukça zengin bir renk skalasına sahip.

AOC Q27G41E oyuncu monitörü 300 nit tepe parlaklık noktasına ve 1000:1 kontrast oranına sahip. Düşük mavi ışık teknolojisi özelliği bulunan cihaz göz sağlığını korumada da yardımcı. Bunların yanı sıra monitör, Dark Boost teknolojisini de barındırmakta ve bu sayede karanlık sahnelerde daha net bir görüntü sunmakta. Bununla birlikte cihazda G-MENU yazılımı ile oyun ile alakalı ayarlar kişiselleştirilebilmekte.

Fiyatı Ne Kadar?

Fiyat performans oyuncu monitörü olan AOC Q27G41E bağlantı kısmında ise DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve ses çıkışı bulunmakta. Ergonomik bir yapıya sahip olan monitör duvara da monte edilebilmekte. Monitör, standı ile birlikte toplamda 3,53 kg ağırlığında.

Son derece hızlı bir oyun performansı sunan monitör renk doğruluğu konusunda da oldukça üst seviyede. Bu iki özelliğe önem veren kullanıcılar için son derece uygun bir cihaz. Rekabetçi bir fiyata sahip olan AOC Q27G41E, 117 dolar seviyesinde yani bir oyucu monitörü için oldukça uygun diyebiliriz.