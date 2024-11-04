Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro Başka Bahara Kaldı, İşte Detaylar! Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro Başka Bahara Kaldı, İşte Detaylar! Emine Emre 3 Görüntüleme

Karma gerçeklik (XR) teknolojisi çağımızın en ilgi çeken alanlarından biri. Bilindiği üzere Apple da bu alanda çalışmalar yapıyor ve XR cihazları geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda 2024 yılının başlarında Apple Vision Pro piyasaya sürülmüştü. Ardından ise daha ucuz bir XR başlığının geliştirileceği haberi sızdırıldı. Şimdi ise yeni çıkan haberlere göre uygun fiyatlı Apple Vision Pro başka bahara kaldı. İşte detaylar…

Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro Başka Bahara Kaldı, İşte Detaylar!

Apple XR başlığı Vision Pro, 2024 yılının başlarında tanıtıldı ve ABD’de satışa sunuldu. 2024 Haziran ayında ise farklı pazarlarda satışa çıktı. 3500 dolarlık etiket fiyatıyla satışa sunulan XR gözlüğü, beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Satış rakamlarının düşük kalmasının başlıca sebebi, cihazın oldukça yüksek bir fiyatla satışa çıkması.

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Vision Pro’nun ağır yapısı da ve uygulama eksikliği de piyasada sağlam bir yer edinememesine neden oldu. Cihazın bu başarısızlığının ardından, Apple’ın daha uygun fiyatı bir Vision Pro XR gözlüğü çıkaracağı söylendi. Aslında kullanıcının talebi de bu yönde; ergonomik tasarım, uygun fiyat, kolay kullanım ve benzeri gibi özelliklere sahip olan bir karma gerçeklik gözlüğünün piyasada daha geniş bir kitleye hitap edeceği düşünülüyor.

Apple’ın yeni ve ucuz bir Vision Pro çıkaracak olması, kullanıcıyı oldukça mutlu etmişti ancak karma gerçeklik gözlüğünün çıkışı 2027 yılına ertelendi. Analist Ming-Chi Kuo’nun aktardığına göre Apple, 2025 yılında ucuz Vision Pro’yu değil, M5 yonga setine sahip olan Vision Pro 2’yi piyasaya çıkaracak. Apple’ın yeni çıkaracağı Vision Pro 2’nin, Vision Pro modelinin fiyat ve uygulama dezavantajlarını kapaması ve daha geniş bir kitleye erişmesi bekleniyor.

Apple Yeni Akıllı Gözlük Geliyor

Gelen bu sızıntıların aynı sıra Mark Gurman da Apple’ın yeni planlarından bahsetti. Bu kapsamda Gurman, Apple’ın iPhone bağlantılı bir gözlük geliştirme çalışmaları yaptığını aktardı. Bu gözlük yoğun içlemleri kullanıcının telefonuna aktarabilecek ve maliyeti de düşük olacak. Gurman’a göre aslında bu cihaz kullanıcının taleplerine uygun giriş seviye bir gözlük olabilir.

Apple’ın üzerinde çalıştığı gözlüğe benzer, diğer markaların cihazları henüz istenilen popülerliğe erişemedi. Bunun sebebi ise fiyatı cezb edici olsa da kullanılabilirlik konusunda yetersiz kalmaları. Bu alanda Apple’ın yeni cihazı da merakla bekleniyor. Gerek fiyat gerekse kullanım kolaylığı bakımından Apple başarıya ulaşacak mı, bekleyip göreceğiz.