Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı Apple Watch SE Fiyatı Daha da Düşebilir, İşte Sebebi! Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı Apple Watch SE Fiyatı Daha da Düşebilir, İşte Sebebi! Emine Emre 1 Görüntüleme

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni cihazlarını tanıtacak. Bunlar arasında Apple Watch Series 10, iPhone 16 serisi ve Apple Watch SE de bulunuyor. Apple Watch SE hakkında yeni gelen bilgilere göre marka, maliyet düşürmek için saatte materyal değişikliğine gidebilir. Bu sayede uygun fiyatlı Apple Watch SE fiyatı daha da düşebilir, işte ayrıntılar.

Uygun Fiyatlı Apple Watch SE Fiyatı Daha da Düşebilir

Giyilebilir teknolojinin en çok kullanıldığı ve revaçta olduğu dönemdeyiz. Bu kapsam da elbette Apple ürünleri oldukça ilgi çekiyor. Akıllı saat alanında hem uygun fiyatlı hem de üst segment cihazları bulunan marka, şimdi Watch SE akıllı saatinin fiyatını daha da düşürmeyi hedefliyor.

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Apple Watch modellerine her yıl bir yenisini ekleyen marka Watch SE modelini genellikle iki yılda bir yenilemekte. Watch SE modeli bilindiği üzere Apple’ın uygun fiyatlı akıllı saat modeli ve en son 2022 yılında yenilendiği için önümüzdeki Eylül ayında yeni versiyonunun sunulması bekleniyor.

Cihazın özellikleri hakkında bazı bilgiler veren Bloomberg’ten Mark Gurman aktardığına göre Apple yeni Watch SE modelinde alüminyum kasa yerine plastik kasa kullanacak. Power On bülteni kapsamında ortaya çıkan bilgi aslında biraz şaşırttı. Bu büyük değişim Apple sever kullanıcılardan da pek olumlu yorum almadı.

Apple Watch SE Plastik Kasa ile Gelebilir

Apple Watch SE normalde alüminyum materyalden üretilmiş bir kasaya sahipti. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa sert plastik kasalarla karşılaşabiliriz. Belirtilene göre Apple bu hamleyi masraflardan kısmak için yapıyor. Maliyetin azalması ise Watch SE fiyatının düşebileceği anlamına geliyor. Dar bir bütçe ile Apple akıllı saat almak isteyenler için bu belki de iyi bir hamle olabilir anca pek çok Apple kullanıcısı plastik saatin oyuncak gibi olabileceğini söylüyor. Ve bu fikre sıcak bakmıyor.

Gurman’ın yeni Watch SE modeli hakkında aktardığı bilgiler bunlarla sınırlı. Bu hamlenin direkt saatin fiyatını aşağı yönlü etkileyeceği düşünülmekte. Apple Watch SE fiyatı normalde 250 dolar seviyelerinde; kasa materyali değişimi ile belki de 200 dolar seviyelerine kadar çekilebilir. Bu kapsamda Samsung’un en uygun fiyatlı akıllı saatleri 200 dolar seviyelerinde. Apple yeni Watch SE modeli de bu fiyatlara gerileyebilir.

Yeni Apple Watch SE için Kullanıcı Yorumları

Teknoloji ile ilgilenip yeni giyilebilir teknoloji ürünlerini takip edenler Apple’ın bu alüminyum kasadan plastik kasaya geçişini olumlu karşılamadı. Bu kapsamda bazı kullanıcıların Apple Watch SE plastik kasa yorumlarını derledik. Apple severlerin konu hakkındaki düşünceleri şu şekilde: