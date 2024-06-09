Uygun Fiyatlı Huawei Tablet MatePad SE 11 Tanıtıldı!

Teknoloji devi Huawei yeni tableti ile gündemde. Bütçe dostu, günlük kullanım için ideal özelliklerde, bataryası uzun süre giden bir tablet olan MatePad SE 11, piyasada oldukça tutulacak gibi görünüyor. Uygun fiyatlı Huawei tablet MatePad SE 11 tanıtımı gerçekleştirildi. Söz konusu tabletin özellikleri içeriğimizde.

Uygun Fiyatlı Huawei Tablet MatePad SE 11 Tanıtımı Yapıldı, İşte Özellikleri

Teknoloji dünyasının güçlü markalarından olan Huawei cep telefonu piyasasında olduğu gibi tablet alanında da oldukça güçlü ve her segmentten cihazları ile sektörde sağlam bir yere sahip. Bu kapsamda pazara yeni bir ürün ile giren Huawei yeni tableti MatePad SE 11 tanıtımını gerçekleştirdi. Söz konusu tablet özellikle uygun fiyatı ve uzun ömürlü bataryası ile ön plana çıkıyor. Huawei MatePad SE 11 özellikleri nasıl, bakalım…

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bataryası ile ön plana çıkan MatePad SE 11’in öncelikle pil özelliğinden bahsedelim. Cihazda 7700 mAh’lık bir pil bulunmakta ve 22,5W hızlı şarj desteği de sunuyor. Söz konusu tabletin pil süresinin 2 güne kadar olduğu belirtilmekte. Küresel pazarda satışa çıkacak olan bu yeni tablet modeli, uzun batarya süresi sayesinde en çok tercih edilen tabletler arasına girebilir.

Huawei uygun fiyatlı tablet modeli göre Kirin 710A yahut Snapdragon 680 çip seti ile gelecek. RAM büyüklüğü 8 GB’a kadar olan cihaz 128 GB’a kadar da depolama alanı sunacak. Bu bellek ve depolama alanı büyüklüğü de günlük kullanım için oldukça ideal denilebilir. Bütçe dostu Huawei tabletin işletim sistemi kısmında ise HarmonyOS 2.0 sürümü bulunmakta.

Sade bir tasarıma sahip olan tabletin ekran tarafında ise 11 inç büyüklüğünde FHD panel yer almakta. Cihazın arka kamerası 8 MP, ön kamerası ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Cihazda ayrıca dörtlü hoparlör ve Huawei Histen ses deneyimi yer almakta. Huawei’nin bu yeni tableti söz konusu özelliklerinin yanı sıra M-Pen Lite desteği de barındırıyor. Bu sayede kullanıcı ekranda kalem ile not alma, çizim ve yazı gibi işlemler yapabilmekte.

MatePad SE 11 Fiyatı Ne Kadar?

MatePad SE 11 tanıtımı gerçekleştirildi ancak henüz fiyatı ve pazarlama stratejisi konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bu kapsamda video izleme, ders çalışma gibi aktiviteler için oldukça ideal olan tabletin uygun fiyatlı olacağı bilinmekte. Ayrıca kalem desteği ile de MatePad SE alternatifi bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın özelliklerini kısaca listeleyecek olursak: