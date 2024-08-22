Uygun Fiyatlı iQOO TWS 1e Kulaklık Özellikleri Açıklandı, 42 Saat Pil Ömrü!

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Çin menşeli akıllı telefon üreticisi iQOO yeni telefonları ile birlikte bluetooth kulaklığını da tanıttı. Hindistan’da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında iQOO Z9s ve Z9s Pro telefonlarının ve uygun fiyatlı iQOO TWS 1e kulaklık özellikleri açıklandı. 42 saatlik uzun pil ömrü ve bütçe dostu olmasıyla ön plana çıkan kulaklığın nitelikleri içeriğimizde.

Uygun Fiyatlı iQOO TWS 1e Kulaklık Özellikleri Açıklandı

İQOO tanıtım etkinliğinde yeni akıllı telefonları ve kablosuz kulak içi kulaklık modelini görücüye çıkardı. Bu kapsamda iQOO TWS 1e özellikleri belli oldu. Cihaz aktif gürültü önleme özelliği ve 42 saat pil süresi ile dikkat çekiyor. Cihazın özelliklerini detaylı bir şekilde ele alalım…

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iQOO TWS kulaklık 11 mm’lik sürücü ve Golden Ear Acoustics Team imzalı ses ayarına sahip bir ses kalitesi sunuyor. 88 ms’lik gecikme modu ile oyun tutkunlarının oldukça beğeneceği bu kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip olarak geliyor. Bunların yanı sıra iQOO kulaklık Google Asistan, Google Fast Pair ve Find My Device’ı da desteklemekte.

Çok yönlü bir kulaklık olan iQOO TWS 1e iki farklı cihaza bağlanabilme özelliğine sahip. Kulaklığın en güzel özelliklerinden biri de cihazda yer alan sensör sayesinde müzik dinlerken kulaklıklar çıkardığında müzik otomatik olarak durması, kulaklık takıldığında ise otomatik olarak başlatılması diyebiliriz.

42 Saatlik Batarya Ömrü

IP54 sertifikasına sahip olan iQOO TWS 1e, su ve toz sıçraması ya da ter gibi olumsuz etkenlere karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Bu tarz olumsuz durumlara karşı cihazın dayanıklı olması özellikle spor yapanlar için büyü avantaj sağlamakta. iQOO’nun bu yeni kulaklığı yalnızca 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik bir çalma süresi sağlıyor. Batarya konusunda son derece iyi bir performansa sahip olan iQOO TWS 1e, 42 saatlik pil ömrü sunuyor.

iQOO TWS 1e Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

iQOO markasının ilk TWS yani bluetooth kulaklığı iQOO TWS 1e fiyatı yaklaşık 770 TL seviyelerinde. iQOO kulaklık 23 Ağustos 2024 tarihinde Amazon’da satışa çıkması bekleniyor. Kulaklığın oyun tutkunları için de oldukça ideal olduğu belirtilmekte.