Güçlü teknoloji markalarından biri olan Lenovo, bütçe dostu yeni akıllı saati ile piyasaya sıkı bir rekabete geliyor. Uygun fiyatlı Lenovo akıllı saat tanıtıldı, cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Gelişmiş özelliklere sahip olan Lenovo Watch 100 dolardan daha düşük olan fiyatı ile oldukça ilgi çekeceğe benziyor. Ucuz akıllı saat Lenovo Watch özelliklerine bakalım…

Uygun Fiyatlı Lenovo Akıllı Saat Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Çin menşeli güçlü teknoloji markalarında biri olan Lenovo, yeni akıllı saati olan Lenovo Watch’u tanıttı. Gelişmiş sağlık takibi özelliklerine sahip olan cihaz 70’i aşkın spor modu ile de oldukça ilgi çekmekte. Cihazın özelliklerine baktığımızda fiyatına göre oldukça üst seviye niteliklere sahip olduğu görülüyor. Hem şık hem de ergonomik bir tasarıma sahip olan cihazın özelliklerine ayrıntılı bir şekilde değinelim.

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Metal bir kasaya sahip olan Lenovo Watch Panda Glass korumasına sahip. Storm grey ve deep space black yani gri ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile gelen cihaz sade bir tasarıma sahip. Ekran büyüklüğü 1,43 inç ve 466 x 466 piksel çözünürlüklü AMOLED panel barındıran uygun fiyatlı akıllı saat, özelleştirilebilir kadran opsiyonları sunuyor. Bu özelliği sayesinde kullanıcı, farklı aktivitelerde farklı kadranlar kullanarak kombinini tamamlayabiliyor.

70’ten Fazla Spor Modu!

Her zaman açık ekran özelliği de bulunan saatte çift modlu Bluetooth 5.3 bağlantısı mevcut. Saat ile doğrudan arama yapılabilmekte ve gelen çağrılara yanıt verilebilmekte. Bunların yanı sıra gelen mesajları okuma, arama geçmişine erişim imkanı da mevcut. Yüksek ses kalitesi sunan güçlü hoparlörler hem sesli görüşme yaparken hem de navigasyonda sesin net gelmesini sağlıyor.

Lenovo bütçe dostu akıllı saati 70’ten fazla spor modu içeriyor. Bunlar arasında yüzme, bisiklet, yoga, koşu ve benzeri gibi fitness programları da yer alıyor. Üstelik cihaz hangi sporun yapıldığını algılayarak takibi başlatabiliyor. Gelişmiş sağlık özelliklerine sahip olan Lenovo Watch, nefes egzersizi ile beraber nabız ölçme, uyku takibi, kandaki oksijen seviyesinin ölçümü ve benzeri gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor.

Lenovo Watch Fiyatı!

Gelişmiş özelliklere sahip olan Lenovo Watch pil süresi normal kullanımda 8 gün; az kullanımda ise 12 güne kadar gidiyor. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 70 dolar bandında. Özellikleri ile fiyatı düşünüldüğünde tam bir fiyat performans saati denilebilir. Cihaz hali hazırda Çin pazarında ön sipariş sürecinde; global pazara ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.