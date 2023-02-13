Uygun Fiyatlı Oyun Telefonları İçin MediaTek Helio G36 İşlemci Tanıtıldı!

MediaTek yeni bir işlemciyi duyurdu. MediaTek Helio G36 olarak adlandırılan bu işlemci Tayvanlı yarı iletken şirketin son girişimi ve Helio G35’in üst modeli olarak karşımıza çkıyor. Yeni Helio G36’nın uygun fiyatlı oyun telefonlarına güç sağladığı söyleniyor. Helio G37’den 100 MHz daha yavaş bir saat hızına sahip ancak bunun dışında büyük bir fark yok.

MediaTek Helio G36, TSMC’nin 12nm işlem sürecini temel alıyor. 2.2 GHz‘de çalışan sekiz Cortex-A53 çekirdeği var. Yerleşik bir IMG PowerVR GE8320 GPU yer alıyor. Ayrıca işlemci MediaTek HyperEngine 2.0 Lite oyun teknolojilerine sahip.

Resource Management Engine 2.0, GPU, CPU ve belleğin dinamik yönetimi ile sürdürülebilir performans sağlarken Networking Engine 2.0, kesintisiz hizmetler için daha hızlı yanıt ve daha iyi bağlantı vaat ediyor.

MediaTek Helio G36, sorunsuz kaydırma ve oyun için 90 Hz yenileme hızına sahip FHD+ ekranları destekliyor. Bokeh efektleri, MEMA 3DNR, çok çerçeveli gürültü azaltma ve daha fazlası gibi donanım tabanlı görüntüleme özelliklerinin yanı sıra iki 13 MP lensli çift kamerayı veya 50 MP’ye kadar tek sensörü destekliyor.

Bağlantı cephesinde MediaTek Helio G36, çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.0, Galileo, GLONASS ve GPS ile birlikte çift 4G VoLTE desteğine sahip.