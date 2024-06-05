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Giyilebilir teknoloji alanında büyük bir pazar payına sahip olan Samsung yeni uygun akıllı saatiyle pazarı sallamaya geliyor. Galaxy Watch serisinin bütçe dostu cihazı olarak tasarlanan Watch FE, yakın zamanda tanıtılacak. Merakla beklenen uygun fiyatlı Samsung akıllı saat Galaxy Watch FE fiyatı da belli oldu. İşte detaylar…

Uygun Fiyatlı Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch FE Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy Watch serisinin uygun fiyatlı versiyonu olarak tasarlanan Galaxy Watch FE’nin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Watch FE, Samsung kalitesini uygun fiyata satın almak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek. Bütçe dostu ve fiyat performans ürünü olarak nitelendirilebilen akıllı saatin fiyatı da ortaya çıktı.

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Yeni çıkan bir sızıntıya göre Samsung uygun fiyatı akıllı saati Watch FE Avrupa’da 200 Euro civarında olacak. Amerika piyasasında ise 200 dolar seviyesinde bir fiyattan satılması beklenmekte. Fiyatı diğer akıllı saatlerle mukayese edebilmek açısından Galaxy Watch 6’nın (40mm) yaklaşık 300 dolar seviyelerinden, Watch 6 Classic versiyonunun ise yaklaşık 400 dolar seviyelerinden satışa sunulduğunu belirtebiliriz.

Bütçe dostu akıllı saat Watch FE’nin bir de çıkış tarihiyle alakalı yeni bir gelişme mevcut. Fransa’da gerçekleştirilen bir kampanya kapsamında Samsung Galaxy S24, S24 Plus ya da S24 Ultra satın alımlarında ücretsiz bir şekilde Watch FE hediye ediliyor. Buradan yapacağımız çıkarıma göre Watch FE’nin, Watch7 ve Watch Ultra akıllı saatlerinden önce piyasaya sürülebilir. Samsung 10 Temmuz’da bir Galaxy Unpcacked etkinliği düzenleyecek ve tüm merak edilen detayların bu etkinlikte ortaya çıkması beklenmekte.

Fiyat Performans Ürünü Samsung Watch FE Özellikleri

Bütçe dostu akıllı saat Watch FE özelliklerini merak edenler için cihazın bazı sızıntılarla ortaya çıkan, “beklenen” niteliklerinden bahsedelim. Yukarıda da belirttiğimiz gibi resmi tanıtım henüz yapılmadı ve 10 Temmuz’da tanıtılması beklenmekte.

1,2 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelecek olan Watch FE, su ve toz dayanıklılığına ilişkin IP68 sertifikası bulunacak ve 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olacak. Dayanıklılık bakımından MIL-STD-810 askeri standartlara göre tasarlanan cihaz gücünü Exynos W920 işlemciden alacak. Cihaz gücünün yanı sıra göz alıcı tasarımıyla da ön plana çıkmakta.

Tek şarjla 30 saate kadar pil ömrü olduğu belirtilen cihazda barometre, jiroskop, ivmeölçer, EKG, ortam ışığı sensörü, GPS ve benzeri gibi pek çok özellik bulunmakta. 247 mAh’lık bir bataryayla gelen akıllı saat manyetik kablosuz şarj özelliği ile gelecek.