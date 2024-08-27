Uygun Fiyatlı Sony Kablosuz Kulaklık WF-C510 Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Son dönemde kablolu kulaklıkların yerini kablosuz kulaklıklar aldı. Bu kapsamda sektörde müthiş bir rekabet ortamı oluştu. Pek çok marka bluetooth kulaklık modellerini tasarlayarak piyasaya sunuyor. Bu kapsamda Sony de yeni kulak içi kablosuz kulaklığını duyurdu. Uygun fiyatlı Sony kablosuz kulaklık WF-C510 tanıtıldı ve hem özellikleri hem de fiyatı belli oldu. İşte Sony WF-C510 kulaklık hakkında merak edilenler.

Uygun Fiyatlı Sony Kablosuz Kulaklık WF-C510 Tanıtıldı!

Kablosuz kulaklık pazarında pek çok marka her segmentten ürünlerini sergiliyor ve sektörde sıkı bir rekabet ortamı var diyebiliriz. Bütçe dostu kablosuz kulaklıklardan üst segment kulaklıklara kadar her kesime hitap eden cihazlar piyasaya sunulmuş durumda. Japon teknoloji devi Sony de yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ile piyasadaki pazar payını artıracak gibi görünüyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Sony yeni Bluetooth kulaklığı uygun fiyatı ile pazara çıkıyor. Markanın bundan önceki kablosuz kulaklığı 2021 yılında 100 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürülmüştü. Yeni kulaklık selefinden daha uygun fiyatlı ancak tasarım ve özellik bakımından daha üstün diyebiliriz. Sony 2021 yılında WF-C500 modelini çıkarmıştı şimdiki model ise WF-C510 olarak adlandırılmış durumda.

Sony WF-C510 kablosuz kulak içi kulaklık modeli selef modelden yaklaşık yüzde 20 daha küçük ve yüzde 15 oranında daha hafif olarak belirtilmekte. Mavi, sarı, siyah ve beyaz renk opsiyonları ile gelen cihaz tasarım bakımından göze hitap eden niteliklere sahip.

11 Saatlik Kullanım Süresi!

Sony bütçe dostu kablosuz kulaklık IPX4 sertifikasına sahip ve şeffaflık modu ile 360 Reality Audio desteği bulunmakta. Kulaklığın pek çok iyi özelliği var ancak ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Sony WF-C510 şarj konusunda kullanıcısını oldukça memnun edecek niteliklere sahip. Bu kapsamda cihazın 11 saatlik kullanım süresi sunduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak da kutusuyla birlikte bu süre 22 saate kadar çıkabilmekte.

Hızlı şarj desteği bulunan WF-C510, yalnızca 5 dakikalık şarj ile yaklaşık 1 saat kullanılabiliyor. Üstün şarj özelliklerinin yanı sıra cihazda çoklu Bluetooth bağlantısı da bulunuyor. Bu özellikle kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve cihazlar arasında geçiş gerçekleştirilebiliyor.

Sony WF-C510 Fiyatı Ne Kadar?

Sony uygun fiyatlı kulaklığı WF-C510 hali hazırda ön sipariş sürecinde ve kulaklıkların sahiplerine Eylül başı gibi ulaşması bekleniyor. Sony bütçe dostu kulaklığın fiyatı 60 dolar olarak belirtilmiş durumda ki bu selefinden yüzde 40 daha ucuz olduğu anlamına geliyor.