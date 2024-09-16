Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı VR Gözlük Meta Quest 3S Görüntüleri Ortaya Çıktı! Teknoloji Haberleri Uygun Fiyatlı VR Gözlük Meta Quest 3S Görüntüleri Ortaya Çıktı! Emine Emre 7 Görüntüleme

Meta’nın hali hazırda üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğü piyasa tarafından heyecanla bekleniyor. VR – AR başlıkları aslında oldukça ilgi çekiyor ancak fiyatlarının biraz yüksek olması ve çok da ergonomik olmayışı piyasada kısıtlı bir alanda kalmasına sebep oluyor. Meta yeni VR gözlüğü ile daha çok kullanıcıya erişmeyi ve pazardaki payını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket uygun fiyatlı VR gözlük Meta Quest 3S çalışmalarına devam ediyor. İşte ayrıntılar…

Uygun Fiyatlı VR Gözlük Meta Quest 3S Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Teknolojinin en gelişmiş cihazlarından biri olan sanal gerçeklik gözlükleri, oyuna ve teknolojiye ilgisi olanların en çok ilgi gösterdikleri yeni nesil ürünlerden biri. Pazarda güçlü bir yer edinmek isteyen büyük markalar da VR başlıkları üzerinde çalışmalarını sürdürmekte, Meta da bunlardan biri.

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Sanal gerçeklik gözlüğü piyasasındaki payını artırmayı hedefleyen Meta, bu kapsamda yeni, uygun fiyatlı bir VR başlığı geliştiriyor. Merakla beklenen Meta uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüğü görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilk dikkat çeken VR başlığın daha minimal ve ergonomik bir tasarım olması. Piyasada bulunan sanal gerçeklik gözlüklerinde en beğenilmeyen konu başlıkların büyük ve kullanışsız olması. Meta yeni gözlüğünde bu problemleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Uygun fiyatlı olacağı söylenen Meta Quest 3S görüntülerinde dikkat çeken bir diğer husus ise gözlükte 3.5 mm kulaklık girişinin bulunmaması. Bu özelliği Meta’nın yeni VR başlığını diğerlerinden ayıran önemli bir detayı diyebiliriz. Ortaya çıkan görsellerde gözlüğün pek çok açıdan görüntüsü bulunuyor ve 3.5 mm kulaklık girişinin bulunmadığı açıkça görülüyor. Bu da demek oluyor ki kullanıcının USB-C bağlantılı kulaklık kullanması gerekecek.

Kolay Kullanım, 16.74 Wh Batarya!

Bu detay cihazın kullanımını zorlaştırabilir zira kullanıcı VR başlığını hem şarj edip hem de kulaklık takması gerekebilir ve bu da biraz karışık bir durum ortaya çıkarabilir. Meta neden böyle bir karar verdi tam olarak bilinmiyor ancak sebep; ses kalitesinin artırılması ya da gizliliği artırma olabilir.

Uygun fiyatlı Meta VR gözlük batarya kısmına bakacak olursak 16.74 Wh kapasiteli bir pil barındırdığını söyleyebiliriz. Bu kapasite değeri ise Meta Quest 2 ve Quest 3 modellerinin arasında kalmakta. VR gözlüğünün 18 W’lik hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Uygun fiyatıyla ön plana çıkacak olan Meta Quest 3S batarya ve şarj özellikleri bakımından Meta’nın diğer modelleri ile yarışabilecek seviyede olacak.

Meta Quest 3S Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan görsellerde yer alan bir diğer detay ise Meta Quest 3S’in kontrolcüsü. Görselden anlaşıldığı üzere bu kapsamda Quest 3 Touch Plus kontrolcü ile aralarında büyük bir fark görülmüyor ve kullanım açısından da bir değişiklik beklenmiyor.

Meta Quest 3S daha yüksek bir ses kalitesi, daha işlevsel ve ergonomik bir tasarıma sahip ancak 3.5 mm kulaklık girişinin olmayışı kullanıcıyı kullanım bakımından biraz zorlayabilir. Bunların yanı sıra en merak edilen Meta Quest 3S ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak konularında henüz bir açıklama bulunmuyor. Cihaz hakkında detaylar ortaya çıktıkça sizlere buradan duyurmaya devam edeceğiz.