Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı telefonlarda olduğu gibi tablet alanında da çalışmalarına son sürat devam ediyor. Alt kuruluşu olan POCO markası altında bir tablet çıkaracağı bilinen Xiaomi’nin yeni cihazının bütçe dostu olacağı söylenmekte. EEC veri tabanında ortaya çıkan uygun fiyatlı Xiaomi tablet özellikleri ve cihaz hakkında merak edilenler içeriğimizde…

Uygun Fiyatlı Xiaomi Tablet Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi’nin uygun fiyatlı tableti POCO Pad, EEC veri tabanında 2405CPCFBG model numarası ile görüldü. Kısa bir zaman içerisinde lansmanı gerçekleşecek olan tabletin bazı özellikleri ise şimdiden sızdırıldı. Xiaomi’nin alt markası POCO ile çıkacak olan tablet kalem ve klavye desteği ile gelecek. Söz konusu aksesuarlar ayrı bir şekilde satışa sunulacak. Kalem ve klavye aksesuarları 2407CMPBCG ve 24071KB3FG model numaraları ile FCC sertifikası aldı.

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Daha önce de pek çok sızıntıyla gündeme gelen Kacper Skrzypek’ten gelen bilgilere göre söz konusu tablet, kısa bir süre önce kullanıcıya sunulan Redmi Pad Pro modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Buradan anladığımız, tabletlerin teknik özellikleri aynı ancak tasarım ve markaları farklı olacak.

Çıkan sızıntılara ve Redmi Pad Pro’nun özelliklerine bakıldığında POCO Pad tablette 2.5 K piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip, 12,1 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alacak olan POCO tablet 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı ile gelecek. POCO Pad tablet fiyatının ise uygun bir seviyede olması bekleniyor.

Xiaomi Uygun Fiyatlı Tablet POCO Pad Ne Zaman Çıkacak?

Bütçe dostu Xiaomi tablet çıkış tarihinin kısa zaman içerisinde, Mayıs ayında olması bekleniyor. POCO Pad bilinen özellikleri ise şu şekilde listelenebilir: